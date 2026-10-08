Porsche eleva su participación al 67% en Manthey Racing para impulsar su negocio de altas prestaciones

Porsche eleva su participación al 67% en Manthey - PORSCHE

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Porsche ha elevado al 67% su porcentaje en el capital de Manthey Racing, con el fin de seguir ampliando su presencia en el segmento de las altas prestaciones, tanto en circuito como en carretera, más allá de sus propios modelos GT.

Dicha compra, comunicada este jueves por la compañía alemana, ha sido realizada en el marco de la estrategia "Sportwagenschmiede '35", con la que Porsche quiere, entre otros, impulsar su negocio de vehículos de altas prestaciones.

Al trabajar todavía más unidos, Porsche y Manthey podrán aprovechar "con una precisión mayor" las sinergias y el potencial existentes. También seguirán consolidando el puente entre la competición y los vehículos de serie.

Manthey es desde hace muchos años un socio de confianza de Porsche, firmemente arraigado en la comunidad del automovilismo y con una clientela fiel. Desde 2020, Porsche y Manthey han desarrollado conjuntamente nueve Kits Manthey, del 911 y el 718 al más reciente, el Taycan Turbo GT con paquete Weissach.

"Al aumentar nuestra participación, nos acercamos aún más a esta marca, que tiene su sede junto a Nürburgring y acumula grandes éxitos en las carreras de equipos cliente. El objetivo es ampliar nuestra oferta conjunta", ha resumido el presidente del consejo de dirección de Porsche, Michael Leiters.

Porsche agrupará sus actividades en tres áreas, entre las que se encuentran Performance (prestaciones) --incluida Manthey--, Exclusiveness (exclusividad) --con Sonderwunsch y Exclusive Manufaktur-- y Heritage (legado). Junto a estas tres áreas Porsche seguirá ampliando su oferta de personalización de toda la gama.

Desde Manthey han destacado que este aumento de la participación accionarial es "una muestra personal de aprecio". "Estamos deseando estrechar aún más nuestra relación y apoyar la estrategia 'Sportwagenschmiede '35' de Porsche", ha añadido la empresa.