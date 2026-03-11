Porsche gana 410 millones en 2025, un 92,7% menos, por los aranceles y la reestructuración de la firma

Porsche - Marijan Murat/dpa

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Porsche AG ha logrado un beneficio operativo de 410 millones de euros en 2025, una cifra inferior en un 92,7% al beneficio operativo de 5.640 millones de euros del año anterior, según ha informado la firma alemana este jueves.

Los ingresos por ventas del grupo descendieron a 36.270 millones de euros en 2025 (un 9,5% menos en términos interanuales) en un contexto en el que las entregas a clientes cayeron más de un 10%, hasta las 279.449 unidades.

Estas cifras económicas se debieron, entre otras cosas, a gastos extraordinarios de aproximadamente 3.900 millones de euros. Estos incluyen la reestructuración de la estrategia de producto y la reestructuración de la empresa (aproximadamente 2.400 millones de euros), gastos adicionales derivados de las actividades de baterías (aproximadamente 700 millones de euros) y aranceles estadounidenses (aproximadamente 700 millones de euros).

El rendimiento operativo sobre las ventas del Grupo fue del 1,1%, lo que supone una notable caída desde el 14,1% de 2024. Por su parte, el flujo de caja neto de la industria automotriz fue de 1.510 millones de euros, un 59,5% menos.

A pesar de las difíciles condiciones, Porsche sostiene que se encuentra "en una sólida posición financiera". "Su elevada liquidez neta y un balance general saneado aportan a la empresa flexibilidad y resiliencia", recoge la firma en su informe de resultados.

"Estamos aprovechando los desafíos actuales como una oportunidad para actuar con mayor decisión. Reposicionaremos a Porsche de forma integral, haremos que la empresa sea más eficiente, más rápida y que nuestros productos sean aún más atractivos", ha manifestado el consejero delegado de Porsche, Michael Leiters.

PREVISIÓN PARA 2026

Porsche AG prevé de nuevo condiciones de mercado muy complejas para el ejercicio 2026. Por ejemplo, en China, el segmento de lujo sigue bajo presión y la intensa competencia de precios, especialmente en el caso de los vehículos totalmente eléctricos, sigue teniendo un impacto.

La firma también prevé que se mantengan las incertidumbres geopolíticas y la política arancelaria estadounidense. Sin embargo, no se ha tenido en cuenta el posible impacto de los recientes acontecimientos en Oriente Medio.

Con base en estas suposiciones y otros efectos extraordinarios, Porsche prevé un mayor rendimiento operativo sobre las ventas del Grupo, de entre el 5,5% y el 7,5% para el ejercicio 2026. Esta previsión incluye unos ingresos por ventas estimados de entre 35.000 y 36.000 millones de euros. Porsche también prevé un mayor margen de flujo de caja neto del sector automovilístico, de entre el 3% y el 5%.