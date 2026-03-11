Porsche prevé aumentar ventas de eléctricos en España tras triplicar su beneficio hasta 19,8 millones

Archivo - Porsche prevé un aumento de sus ventas de electricos tras triplicar su beneficio a los 19,8 millones - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

Porsche Iberica pronostica un buen año de ventas de coches eléctricos en España tras sus resultados de 2025 en los que el 33% de sus ventas fueron bajo esta motorización y después de obtener unas ganancias de 19,8 millones de euros en el ejercicio pasado, triplicando sus cifras de 2024, según ha manifestado la compañía este miércoles.

"En 2026, por primera vez en España, superaremos el 40% de ventas solo de coches eléctricos", ha manifestado el consejero delegado de Porsche Iberica, Tomás Villén, en una reunión con medios españoles en la que ha asistido Europa Press. Igualmente, la compañía ha destacado que sus ventas en vehículos de ocasión aumentaron un 5% sobre 2024 y en posventa un 13%.

En concreto, la marca vendió 3.321 ejemplares en 2025, un 14% menos debido al menor papel en el mix de ventas de los modelos de combustión en las comercializaciones totales.

"2025 ha sido un año complicado para todas las marcas y 2026 también lo será. En España, los vehículos enchufables y eléctricos de Porsche representaron el 70% de nuestras ventas en 2025", ha sostenido Villén.

En desglose, el 33% de las ventas de Porsche en España fueron bajo motorización 100% eléctrica, el 37% de híbridos enchufables y el 30% bajo motorización gasolina.

Igualmente, la compañía anunció un beneficio medio de sus concesionarios de 1,6 millones de euros, lo que se tradujo en un margen del 4%, algo que justifican como muy favorable cuando la media del sector se encuentra en torno al 2%. Asimismo, auguran una rentabilidad similar para 2026 pese a que esperan unas cifras de ventas algo mayores a las reportadas en 2025 con la llegada de nuevos modelos al mercado.

AVANCE DE LA ELECTRIFICACIÓN PERO CON EL FOCO EN LA DEMANDA

Igualmente, el máximo responsable en España de la marca deportiva quiso negar que "Porsche haya dado un frenazo en su estrategia de electrificación".

Villén ha destacado que la compañía ha invertido 22.000 millones de euros para convertir a la firma deportiva en una marca más "ágil, más rápida y más deseable" para sus clientes y que ahora su objetivo principal se fija más en "crear valor sobre volumen" en una clara propuesta "más orientada al cliente" donde éste elige la modalidad de vehículo que más se adapta a sus necesidades.

Igualmente ha apoyado el papel de la marca como firma multitecnológica, pero no por un retraso sobre su estrategia de electrificación para 2035. Sino que ante una menor demanda de los clientes en estos modelos, la compañía mantiene el ciclo de vida de los modelos de combustión junto con su oferta de híbridos enchufables y eléctricos.

Además, en el encuentro con Tomás Villén, Porsche también compartió que desde 2022, la entidad ha incorporado 222 nuevos empleados a su red de concesionarios, logrando tener cerca de los 1.000 trabajadores en España y Portugal.

PORSCHE RETROCEDE SU BENEFICIO EN 2025 UN 92,7%

Porsche AG logró un beneficio operativo a nivel global de 410 millones de euros en 2025, una cifra inferior en un 92,7% al beneficio operativo de 5.640 millones de euros del año anterior, según ha informado la firma alemana este jueves.

Los ingresos por ventas del grupo descendieron a 36.270 millones de euros en 2025 (un 9,5% menos en términos interanuales) en un contexto en el que las entregas a clientes cayeron más de un 10%, hasta las 279.449 unidades, principalmente fruto de sus menor volúmenes en China y en Estados Unidos.

Estas cifras económicas se debieron, entre otras cosas, a gastos extraordinarios de aproximadamente 3.900 millones de euros. Estos incluyen la reestructuración de la estrategia de producto de posponer hasta 2035 su oferta de electrificación masiva y la reestructuración de la empresa (aproximadamente 2.400 millones de euros), gastos adicionales derivados de las actividades de baterías (aproximadamente 700 millones de euros) y aranceles estadounidenses (aproximadamente 700 millones de euros).