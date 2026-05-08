Porsche recortará 500 empleos por el cese de operaciones de tres de sus filiales

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MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

Porsche recortará 500 empleos de sus filiales de baterías Cellforce, de sistemas de propulsión para bicicletas eléctricas Porsche eBike Performance y de software especializado en automóviles Cetitec por el cese acordado de operaciones en las tres compañías.

Así lo ha anunciado este viernes el fabricante alemán de vehículos, que ha explicado que se trata de una serie de medidas que se incluyen dentro de su plan de reajuste estratégico para la empresa que busca centrarse de nuevo en su negocio principal.

"Debemos volver a centrarnos en nuestro negocio principal. Este es el fundamento indispensable para un reajuste estratégico exitoso. Esto nos obliga a realizar recortes difíciles, que incluyen a nuestras filiales", el presidente del consejo de administración de Porsche, Micahel Leiters.

En el caso de Cellforce, Porsche ha explicado que la firma ya no presenta perspectivas de viabilidad a largo plazo. Por consiguiente, la dirección iniciará conversaciones con el comité de empresa sobre el cierre de la compañía, con aproximadamente 50 empleados afectados.

Porsche eBike Performance se creó para desarrollar sistemas de propulsión de alto rendimiento para bicicletas eléctricas y comercializarlos a nivel mundial. Debido a un cambio radical en las condiciones del mercado de sistemas de propulsión para bicicletas eléctricas, la empresa conjunta cesará sus actividades. Esta medida se alinea con la estrategia de Porsche de centrarse en su negocio principal. El cierre de las plantas afecta a unos 360 empleados.

Finalmente, Cetitec se ha visto afectada por el entorno del mercado, que ha llevado a que los objetivos de desarrollo se hayan modificado. Por lo tanto, la dirección de Cetitec iniciará conversaciones con el comité de empresa sobre el cierre de la compañía. Unos 60 empleados en Alemania y 30 en Croacia se verán afectados.