Powerdot y Uber se alían para apoyar la transición al coche eléctrico de los conductores profesionales

Powerdot y Uber se alían para facilitar la transición al vehículo eléctrico de los conductores profesionales en Europa - POWERDOT

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Powerdot, operador europeo de recarga rápida y ultrarrápida para vehículos eléctricos, y Uber han puesto en marcha una colaboración para apoyar la transición al vehículo eléctrico de los conductores profesionales en varios mercados europeos.

Gracias a la integración entre la plataforma de Uber y la red de recarga de Powerdot, los conductores podrán acceder de forma más sencilla a precios competitivos en los puntos de carga del operador. El objetivo es reducir uno de los costes que más pesa en su actividad diaria y hacer que la recarga encaje de una forma más natural en su jornada de trabajo.

La colaboración ya está activa en España, Portugal, Francia, Bélgica y Polonia, y mejora el acceso de los conductores profesionales a soluciones de recarga pública pensadas para su operativa diaria. Al combinar la capacidad tecnológica de Uber con la red de recarga en destino de Powerdot, ubicada en centros comerciales y otros espacios de uso cotidiano, el acuerdo permite que la carga se integre mejor en los tiempos de pausa, compra o descanso, algo especialmente relevante para quienes dependen del vehículo durante buena parte del día.

El acuerdo llega en un momento de clara aceleración de la movilidad eléctrica en España. En marzo se matricularon 28.955 vehículos electrificados, un 62,5 % más que en el mismo mes del año anterior, mientras que los turismos electrificados alcanzaron una cuota del 20,5 % del mercado, según Anfac. A este dinamismo del parque móvil se suma también el crecimiento de la infraestructura disponible, ya que España contaba con 53.414 puntos de recarga de acceso público operativos a 1 de abril de 2026, tras incorporar 3.121 nuevos puntos en el primer trimestre del año, de acuerdo con Aedive.

"Contar con soluciones de recarga fiables y asequibles es clave para acelerar la adopción del vehículo eléctrico entre los conductores profesionales", ha señalado el consejero delegado de Powerdot, Luís Santiago Pinto,

Por su parte, el director global de Electrificación y Sostenibilidad de Uber, Andrew Cornelia, ha afirmado que esta integración con Powerdot mejora el acceso a una red fiable y ayuda a reducir costes, haciendo que esa transición sea "más fácil y asequible".