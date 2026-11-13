¿Cuánto cuesta un coche nuevo en España en 2026? El precio medio ha subido 13.000 euros desde 2019

Archivo - El precio medio de un coche nuevo supera los 43.500 euros en España, un 43% más que antes de pandemia- PEDRO DAVILA-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Comprar un coche nuevo en España cuesta hoy bastante más que antes de la pandemia. El precio medio al contado en los concesionarios alcanzó los 43.557 euros (precios de coches nuevos de más de 4.940 versiones comercializadas en 460 modelos) en octubre de 2026, frente a los 30.513 euros de media registrados en 2019, lo que supone un incremento de 13.044 euros, equivalente a un incremento del 42,7%, según los datos del 'Barómetro de Vehículo Nuevo' elaborado por Coches.com y Ganvam en el pasado mes de octubre.

Utilizando los mismos datos del barómetro, el precio medio ofertado en octubre de este año se situó 710 euros por debajo del registrado en el mismo mes de 2025, mientras que los descuentos comerciales alcanzaron el 10,94% sobre el precio de tarifa.

El encarecimiento de los vehículos responde a una combinación de factores que han transformado la industria automovilística en los últimos años, desde la incorporación de nuevos sistemas de seguridad y la transición hacia modelos electrificados, hasta las dificultades en el suministro de componentes o los cambios en las preferencias de los compradores, según las fuentes y datos consultados por Europa Press.

NUEVOS SISTEMAS DE SEGURIDAD

Uno de los elementos que ha contribuido a elevar el coste de fabricación de los vehículos es la incorporación de nuevos sistemas de asistencia a la conducción.

Desde julio de 2024, todos los coches nuevos comercializados en la Unión Europea deben incluir tecnologías de asistencia a la conducción, los conocidos como 'ADAS', como el asistente inteligente de velocidad, la detección de somnolencia, los sistemas de mantenimiento de carril, la frenada automática de emergencia y los dispositivos de detección durante las maniobras marcha atrás.

Estas obligaciones han requerido la incorporación de cámaras, sensores y otros componentes electrónicos, además de los trabajos de desarrollo e integración necesarios para cumplir con los requisitos comunitarios e intentar prevenir los accidentes en carretera.

A ello se suma el aumento del equipamiento tecnológico que incorporan los modelos actuales, con más sistemas de conectividad, pantallas y asistentes electrónicos, aunque su presencia también depende de la estrategia comercial y del nivel de acabado de cada fabricante.

EL COSTE DE LA TRANSICIÓN ELÉCTRICA

La electrificación constituye otro de los grandes cambios que afronta el sector. El desarrollo de vehículos eléctricos e híbridos ha obligado a los fabricantes a invertir en nuevas plataformas, motores, baterías y sistemas de gestión energética, así como a adaptar sus instalaciones industriales a través de inversiones millonarias en los últimos años.

A esto se ha unido la llegada de nuevos actores al mercado, como las marcas chinas, que han elevado la competitividad en el sector con modelos plagados de tecnología, nuevos equipamientos y con unos precios en el mercado generalmente mucho más bajos que han comprometido en parte al sector en Europa.

La fabricación de baterías en la transición que está abordando Europa desde los motores de combustión a modelos eléctricos requiere de materias primas como el litio, el níquel y el cobalto.

La Comisión Europea también ha puesto en marcha iniciativas para reforzar la cadena de valor de las baterías en el continente y reducir las dependencias estratégicas, en un contexto de creciente competencia internacional.

LA CRISIS DE LOS SEMICONDUCTORES Y LAS MATERIAS PRIMAS

La pandemia de la Covid-19 puso de manifiesto la dependencia de los fabricantes de proveedores internacionales y provocó importantes interrupciones en el suministro de componentes, especialmente de semiconductores.

La escasez de microchips obligó a numerosos fabricantes a reducir o detener temporalmente su producción, además de retrasar entregas y limitar la disponibilidad de determinados modelos. Según el Tribunal de Cuentas Europeo, esta crisis afectó especialmente a la industria automovilística alemana y evidenció la vulnerabilidad de las cadenas de suministro europeas.

A estas dificultades se han sumado las tensiones geopolíticas de los últimos años, la inflacción en el coste del accero o el encarecimiento de la electricidad o de los combustibles derivado de las guerras en Ucrania, en Gaza o en Irán, que han tenido también un reflejo en los fabricantes de automóviles.

LAS NUEVAS EXIGENCIAS MEDIOAMBIENTALES

Las normativas europeas también han obligado a los fabricantes a adaptar sus vehículos a requisitos técnicos para cumplir con las normativas de emisiones de CO2.

Uno de los próximos hitos es la Normativa Euro 7, que introduce nuevas condiciones sobre las emisiones contaminantes, las partículas generadas por los frenos y los neumáticos y la durabilidad de las baterías.

Estas exigencias se suman a los objetivos comunitarios de reducción de emisiones de CO2 para los fabricantes, que han acelerado las inversiones en tecnologías de bajas y cero emisiones y en el desarrollo de nuevas generaciones de vehículos.

EL AUGE DE LOS SUV ELEVA EL PRECIO MEDIO

La transformación de la oferta y las preferencias de los compradores también ayuda a explicar el incremento del precio medio. Los SUV y todocaminos han ganado protagonismo en el mercado en los últimos años frente a los utilitarios y compactos que solían ser en promedio los vehículos con más demanda en el mercado nacional y europeo años atrás.

Sus mayores dimensiones, habitabilidad, comodidad al volante, en muchos casos, un equipamiento más amplio han colocado a estos modelos en franjas de precio superiores.