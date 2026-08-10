El precio del turismo usado ralentiza su subida en julio y crece un 2,7%, según Ancove

Archivo - Coches en carretera. - GANVAM - Archivo

MADRID 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los turismos de segunda mano se encarecen un 2,7% en julio en comparación con el mismo mes del año pasado y mantienen la senda de moderación iniciada en junio cuando la subida fue del 3,1% frente al 4% de mayo, según los datos divulgados este lunes por Ancove.

Este es uno de los incrementos más bajos del año, frente a máximos del 4,8% en enero, lo que permite aumentar la brecha con la inflación, que en julio se situó en el 3,5%.

La reducción de los incrementos se explica en la contención del precio de las unidades más nuevas que, aunque todavía minoritarias, crecen con fuerza, mientras que descienden las ventas de los turismos usados más antiguos.

Así, en julio el precio medio de los turismos usados fue de 13.401 euros, con esa subida del 2,7% interanual, y la media de los siete primeros meses es de 13.419 euros, 439 más que en el mismo periodo de 2025.

En términos mensuales, el precio del turismo usado desciende tres décimas sobre junio. Un mes más, los turismos a partir de 8 años tiran del precio al alza, debido a su fuerte presencia, un 64,3% del mercado, con un precio medio de 11.132 euros y un incremento del 6,5%.

Respecto al mes anterior, se encarecen un 0,5%, frente a la caída del 0,3% del conjunto del mercado gracias a las unidades por debajo de los ocho años. Los coches más nuevos, con mayores precios por su tecnología más avanzada, siguen ganando el interés de los compradores. No obstante, el 44% de las ventas de julio fueron turismos por debajo de los 6.000 euros, mientras que aquellos que superan los 28.000 suponen el 11,5% de las transferencias de julio.

ENCARECIMIENTO GENERALIZADO

El turismo usado se encarece en 16 de las 17 comunidades autónomas, con un máximo del 5,4% en la Región de Murcia. Como muestra de la contención de las unidades más nuevas, en la Comunidad de Madrid, donde el 60% de las ventas está por debajo de los 8 años, el precio en su conjunto sube un 1%, mientras que los turismos de más de 8 años se encarecen el 8,6%.

En términos porcentuales, Soria es la provincia con la mayor subida (10,6%) y otras 8 registran caídas respecto a julio de 2025. El arco de precios oscila de 15.308 euros en Madrid (son unidades más nuevas, con tecnologías más caras) y los 11.353 euros de Almería (sin contar Canarias que cuenta con un régimen fiscal más favorable). Por volumen, Madrid ha transferido en el mes 34.561 turismos usados (muchas se revenden a otras provincias), seguida por Barcelona, con 17.832 coches. En Soria, a la cola, se venden 296 coches.

"Ancove denuncia que el Gobierno abandona el mercado de usados dejándolo fuera de las ayudas. Del lado de los eléctricos, el 4 de agosto entraron en vigor las ayudas a los coches con etiqueta cero, pero se han quedado fuera los usados de menos de 2 años como viene solicitando Ancove", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.