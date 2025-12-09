Archivo - El precio los turismos de ocasión sube un 2,7% en noviembre y llega a un máximo de 13.305 euros - UNSPALSH - Archivo

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de los turismos usados sube en noviembre un 2,7% interanual en España, con un precio medio de 13.305 euros, lo que supone un "máximo histórico", según los registros de la Asociación Nacional de Comerciantes de Vehículos (Ancove).

En el acumulado entre enero y noviembre, se han transferido 1,99 millones turismos de segunda mano a un coste medio de 13.025 euros, un 1,9% más que en el mismo periodo de 2024.

Por tramos de precio, el 22,7% de los vehículos vendidos en el mes (42.542 unidades) se quedó por debajo de los 3.000 euros y el 6,1% superó los 36.000 euros.

En relación con los turismos de más de 8 años, el precio medio fue de 10.573 euros, un 4,6% más interanual, y un 0,4% mensual comparado con los precios de septiembre. De los 187.208 turismos transferidos en noviembre, 114.888 superaron los 8 años, el 61,4% del total.

LOS MODELOS DE OCASIÓN SUBEN EN CASI TODAS LAS REGIONES

El precio de los turismos de segunda mano solo ha descendido en Castilla-La Mancha (-1,5% y un precio promedio de 13.442 euros) y en La Rioja (-7,5% y un coste medio de 12.042 euros) en relación con noviembre del año pasado. La mayor subida se ha producido en la Región de Murcia, con una subida de 5% en el mes de noviembre y un valor medio de 12.427 euros.

En términos absolutos, la Comunidad de Madrid tiene el importe medio más caro de un modelo de ocasión con 15.563 euros en promedio (+4,3%) en el undécimo mes del año, seguido de Castilla-La Mancha, Aragón (+1,4% y un coste promedio de 13.160 euros), Euskadi (+2,7% y un importe medio de 13.160 euros) y Cataluña (+2,4% y 13.104 euros de gasto medio), que completan el 'top 5' de comunidades.

En el segmento de los turismos con más edad, cuyo precio ha subido de media un 4,6% en España, se ha incrementado también en todas las comunidades, salvo en La Rioja (-2,7%). El mayor incremento se ha dado en Castilla-La Mancha, Murcia, Extremadura y Cataluña, con elevaciones superiores al 6% respecto a doce meses atrás.

CRITICAS POR DEJAR FUERA DEL PLAN AUTO A LOS ELECTRIFICADOS USADOS

Ancove, por su parte, ha valorado positivamente las mejoras del nuevo Plan Auto Plus para la compra de coches y furgonetas eléctricas, presentado la semana pasada por el Gobierno, pero a falta de conocer los detalles del plan, critica que se hayan dejado fuera los electrificados usados hasta cinco años.

"Para Ancove, el nuevo plan Auto Plus anunciado por el Gobierno supone dos grandes mejoras respecto al actual Moves III: la estabilidad que implica una duración de 5 años y una mejoría en la gestión con el pago de la ayuda en la compra con un descuento directo sobre el precio. Sin embargo, el plan ha excluido el mercado de segunda mano, una pata esencial en el sector del automóvil. Con esta decisión, deja fuera a muchos ciudadanos que, a pesar de las ayudas, no pueden acceder a un electrificado nuevo, dificultando el rejuvenecimiento del parque", ha señalado el presidente de Ancove, Eric Iglesias.