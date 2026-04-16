El precio del vehículo de ocasión cae un 1,8% en marzo, hasta la cifra más bajo de los últimos 20 meses

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MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El precio medio del coche de ocasión en España se ha situado en marzo en los 17.421 euros, lo que conlleva una caída interanual del 1,83%, según los datos del barómetro mensual de Coches.net, que recoge que este es el precio medio más bajo desde julio de 2024.

Además, esta cifra se trata del sexto descenso mensual consecutivo, con una reducción del 1,8% en comparación con febrero de 2026. "Los datos de marzo confirman la estabilización del precio medio en el mercado de ocasión, prolongando la tendencia a la baja observada en los últimos seis meses", señala Marcel Blanes, responsable institucional de coches.net.

La evolución de los precios según la edad del vehículo muestra un mercado muy favorable para quienes buscan modelos recientes. Los vehículos seminuevos (menos de 1 año) marcan el mayor retroceso, abaratando su precio medio de oferta un 6,33% interanual, hasta los 33.586 euros de media.

Por el contrario, los mayores incrementos se desplazan hacia el segmento de los coches de mayor edad. Los vehículos de entre 11 y 15 años elevan su precio medio de oferta con una subida del 4,4% interanual (hasta 11.344 euros).

En marzo, País Vasco (18.891 euros), Madrid (18.818 euros) y Cataluña (18.327 euros) se mantienen como las comunidades con los precios medios de oferta más altos del coche de ocasión, todas ellas claramente por encima de la media nacional. En el extremo opuesto se sitúan Castilla-La Mancha (15.024 euros), Extremadura (15.203 euros) y La Rioja (15.644 euros).

SE DISPARA EL INTERÉS POR EL ELÉCTRICO DE OCASIÓN

El análisis por tipo de combustible revela un abaratamiento generalizado en las motorizaciones tradicionales. El vehículo diésel anota la mayor caída en marzo, con un descenso de su precio medio de oferta del 7,9% interanual, hasta situarse en los 13.581 euros. Por su parte, el coche de gasolina modera su importe de manera más contenida y baja un 2,14% interanual (16.390 euros).

En contraste, los vehículos electrificados e híbridos se posicionan como la única tecnología que aumenta su valor, resistiendo las caídas con un incremento del 1,8% respecto al año anterior, lo que consolida su precio medio en 30.657 euros.

Con la subida constante del precio de los carburantes, a raíz del conflicto en Oriente Medio, aumenta el interés por los vehículos de ocasión eléctricos. Este mes se ha disparado un 72% en comparación con marzo de 2025, y un 26,2% más que el mes anterior.