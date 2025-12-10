El precio del vehículo de ocasión cae por debajo de los 18.000 euros en noviembre

Archivo - Coches de segunda mano. - MOTOROCASIÓN - Archivo

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El mercado del vehículo de ocasión confirma en noviembre el cambio de tendencia iniciado tras el verano, con una nueva caída del precio medio de oferta, hasta 17.947 euros, volviendo a colocarse por debajo de la barrera de los 18.000 euros tras tres meses consecutivos por encima de ese umbral.

En términos interanuales, el mercado mantiene una evolución positiva, con un crecimiento del 3,5%, según el barómetro mensual de Coches.net.

Tras los máximos alcanzados a finales del verano, el mercado entra ahora en una fase de corrección progresiva y controlada. Desde septiembre, cuando el precio medio se situó en 18.201 euros, el ajuste acumulado supera los 250 euros, lo que apunta a una normalización tras más de un año de crecimiento prácticamente ininterrumpido.

Para el responsable de Relaciones Institucionales de coches.net, Marcel Blanes, que el precio medio vuelva a situarse por debajo de los 18.000 euros tras el verano confirma que el mercado ha entrado en una fase de ajuste más ordenada. "Los valores siguen creciendo en términos interanuales, pero lo hacen de forma más contenida", ha apuntado.

El ajuste de precios no es homogéneo y vuelve a poner de manifiesto la fuerte polarización del mercado de ocasión. Solo los vehículos más jóvenes --seminuevos y coches de hasta tres años-- registran descensos, mientras que todos los tramos de mayor antigüedad consolidan subidas, especialmente en los modelos de más de una década.

Los vehículos seminuevos (0 años) se sitúan en noviembre en 34.060 euros, con un acusado descenso interanual del 11,8%, prolongando la corrección iniciada a comienzos de año. Los coches de 1 a 3 años también ajustan precios, con una variación interanual ya en negativo (-0,6%), hasta los 28.047 euros.

A partir de los cuatro años, el comportamiento se invierte. Los vehículos de 4 a 5 años mantienen una evolución estable en torno a los 24.185 euros, con una subida anual del +2,1%, mientras que los de 6 a 10 años alcanzan los 18.267 euros, con un aumento interanual del 3,6%.

El encarecimiento se intensifica en los tramos de mayor antigüedad. Los coches de 11 a 15 años suben un 6,3%, hasta los 10.767 euros, y los de más de 15 años un 6,7%, situándose en 6.658 euros.

EL MOTOR GASOLINA RECUPERA PROTAGONISMO

Por tipo de combustible, el diésel continúa siendo la opción más asequible, con un precio medio de 14.056 euros, tras un ligero retroceso interanual del 0,5%. Los de gasolina se sitúan en 17.475 euros y es la única gran categoría que logra crecer en términos interanuales (+2,2%), reforzando su peso dentro del mercado de ocasión.

Por su parte, los eléctricos e híbridos continúan ajustando precios y alcanzan los 30.627 euros, tras una caída interanual del -4,2%.

Por comunidades autónomas, Madrid (19.502 euros), País Vasco (19.420 euros) y Cataluña (19.265 euros) se mantienen como los territorios con los precios medios más elevados del país. En términos interanuales, Madrid crece un 2,2%, Cataluña un 0,7%, mientras que País Vasco entra en valores ligeramente negativos (-0,7%), mostrando una evolución más contenida tras los fuertes incrementos registrados en meses anteriores.

CAEN LAS VENTAS EN EL MERCADO DE OCASIÓN

En cuanto a las ventas, el mercado de ocasión registró un descenso en noviembre, cerrando el mes con un total de 201.067 unidades vendidas, según datos de Ideauto para coches.net. Esta cifra representa una caída interanual del 1,1% (203.243 unidades). El descenso es aún más significativo si se compara con el mes anterior (octubre 2025), un -10,1%.

Analizando las ventas por tipo de combustible, los motores de combustión tradicionales siguen dominando. El diésel se mantiene como la opción más vendida, con 97.807 unidades, lo que representa un 49% del total. Le siguen de cerca los vehículos de gasolina, que suman 73.875 unidades (37% de la cuota).

Los híbridos de ocasión (en todas sus variantes) continúan ganando terreno y alcanzan el 13% del mercado, con 25.270 unidades vendidas. Por su parte, los eléctricos puros de ocasión suponen el 1,3% del total, con 2.659 unidades.