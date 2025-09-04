Los Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la posventa abren su quinta edición

Archivo - El plazo para enviar candidaturas comenzará el 8 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 17 de octubre - Europa Press - Archivo

El plazo para enviar candidaturas comenzará el 8 de septiembre y permanecerá abierto hasta el 17 de octubre

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto) y la Asociación Nacional de Comerciantes de Equipos, Recambios, Neumáticos y Accesorios para Automoción (Ancera), junto con las asociaciones de talleres Cetraa y Conepa, en colaboración con Ifema Motortec, convocan la V edición de los 'Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa', con el objetivo de visibilizar proyectos de empresas del sector que promuevan una transformación hacia una economía más verde, digital e inclusiva.

Con esta quinta edición, los 'Premios Compromiso con la Sostenibilidad en la Posventa' se posicionan como un referente en el reconocimiento del compromiso sostenible del sector, destacando y visibilizando el esfuerzo colectivo de las empresas por avanzar hacia un modelo más competitivo, responsable y comprometido con el futuro.

Tras cuatro exitosas ediciones, se han recibido más de un centenar de candidaturas de proyectos transformadores que han demostrado que la posventa es sinónimo de responsabilidad y progreso.

Dichos premios están dirigidos a empresas fabricantes de recambios, distribuidores y talleres de reparación y empresas de mantenimiento y reparación de automóviles que fomenten la sostenibilidad en sus actividades.

En esta quinta edición se otorgarán un total de once galardones a aquellos proyectos o iniciativas realizadas durante 2024 y 2025 que hayan generado un impacto positivo en el entorno (proyectos relacionados con el uso de recursos naturales, disminución de las emisiones e impulso de economía circular), en las personas (para iniciativas o proyectos relacionados con impactos positivos en el empleo, en la comunidad y en el consumidor) o en innovación sostenible.

Además, se volverá a hacer entrega de un Premio especial MicroPyMe a una sola empresa de entre 1 y 10 trabajadores que impulse la sostenibilidad en sus operaciones.

ALIADOS ESTRATÉGICOS DE LA POSVENTA

Como novedad en esta quinta edición, se incorpora el Premio a las iniciativas de 'Aliados estratégicos de la posventa', un reconocimiento que surge como consecuencia del amplio y diverso conjunto de actores que acompaña el sector, y que busca visibilizar la labor de aquellas empresas de servicios tecnológicos o de formación que tienen un papel esencial en la transformación sostenible de la posventa.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto desde el lunes 8 de septiembre hasta el viernes 17 de octubre. Las candidaturas deberán presentarse a través del formulario proporcionado en la página web de los premios, incluyendo especificaciones sobre el tipo de empresa y la categoría a la que se presenta el proyecto.

Las candidaturas serán evaluadas por un jurado independiente de expertos, integrado por miembros de diferentes asociaciones y fundaciones que desarrollan su actividad en el ámbito de la sostenibilidad, que seleccionará a los ganadores atendiendo a criterios de impacto, vinculación al negocio, perdurabilidad e innovación.

El acto de entrega de premios tendrá lugar el 16 de diciembre en Ifema Madrid, durante el acto de Navidad organizado por Sernauto, Ancera, Cetraa y Conepa, en colaboración con Ifema Motortec.

Para hacer aún más especial esta quinta edición, los premios incorporan una dimensión solidaria gracias al inicio de una colaboración a largo plazo con la ONG Karit, enfocada a contribuir en la creación de una escuela de mecánicos para jóvenes en Burkina Faso, con el objetivo de proporcionar formación de calidad y posibilitar una salida profesional para jóvenes sin recursos en situación de extrema vulnerabilidad.