El presidente de Stellantis confía en que la firma superará "esta crisis" tras medidas "decisivas"

Archivo - El presidente de Stellantis, John Elkann - Florent Gooden / Dppi Media / Afp7 / Europa Press

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Stellantis, John Elkann, se ha mostrado confiado en que el grupo automovilístico superará la crisis que atraviesa actualmente después de que el consejo de administración haya tomado en las últimas semanas una serie de "medidas decisivas".

"Confío en que Stellantis superará esta crisis. Con los cambios ya implementados y el renovado enfoque en la excelencia en la ejecución y el producto, la compañía está en condiciones de fabricar vehículos atractivos, reavivar su espíritu innovador y seguir deleitando a clientes en todo el mundo", ha trasladado Elkann en una carta a los accionistas de Exor, compañía con una importante participación en Stellantis.

En 2025, Stellantis registró pérdidas por valor de 22.300 millones de euros, frente al beneficio neto de 5.520 millones de euros alcanzado en el año anterior, mientras que los ingresos netos cayeron a 153.500 millones de euros (un 2%% menos que en 2024).

Así las cosas, Elkann ha reconocido que Stellantis vivió en 2025 "su año más difícil", marcado por pérdidas récord y una importante caída de su valor. "Fueron doce meses exigentes, condicionados tanto por presiones externas como por la necesidad de reevaluar ciertas decisiones internas tomadas en años anteriores", ha apuntado.

Si bien, el presidente de Stellantis ha reconocido también que 2025 ha sido "un año dedicado a examinar cada aspecto de la organización para identificar áreas de mejora y comenzar a solucionarlas de manera decisiva".

En concreto, ha asegurado que la compañía está centrada en abordar "los problemas heredados" y preparar el terreno para una reestructuración más amplia, que pasa por "una saneación integral del balance", tras registrar cargos extraordinarios de aproximadamente 25.000 millones de euros.

Estos cargos se debieron principalmente a un cambio estratégico para priorizar la libertad de elección de los clientes en los planes de la compañía para vehículos eléctricos, híbridos y motores de combustión interna avanzados.

"Si bien el impacto financiero fue significativo, estas medidas ayudaron a reducir el riesgo, evitar mayores problemas y crear una base más sólida para llevar a cabo la reestructuración con credibilidad. Mientras tanto, Stellantis seguirá a la vanguardia del desarrollo de vehículos eléctricos. Este proceso avanza a un ritmo que debe regirse por la demanda, no por la imposición", ha argumentado Elkann.