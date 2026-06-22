La multinacional PRIM incorpora los primeros BMW iX3 eléctricos en su flota corporativa - PRIM

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Grupo Prim ha reforzado su estrategia de sostenibilidad con la incorporación de los primeros vehículos eléctricos BMW iX3 que llegan a España, destinados inicialmente a su equipo directivo, dentro de un plan de electrificación progresiva de su flota corporativa.

La compañía española especializada en tecnologías médicas y cuidados de la salud ha explicado que esta iniciativa forma parte de su hoja de ruta ESG y se suma a la entrega de vehículos eléctricos realizada el pasado mes de enero a su equipo comercial.

El objetivo de la empresa es alcanzar al menos un 50% de flota propia electrificada antes de 2030 y avanzar hacia la neutralidad en emisiones de alcance 1 y 2 en el año 2040.

El director general de Grupo Prim, Fernando Oliveros, ha señalado que la sostenibilidad constituye un elemento central en la estrategia de crecimiento de la compañía y ha destacado que la renovación de la flota responde a la voluntad de transformar los compromisos medioambientales en actuaciones concretas.

Según la empresa, la movilidad representa actualmente más del 95% de las emisiones de alcance 1 del grupo, por lo que la electrificación de los vehículos corporativos se ha convertido en uno de los principales ejes de su estrategia de descarbonización.

En este sentido, la gerente de ESG de Grupo Prim, Cristina de Anduaga, ha subrayado que la reducción de la huella de carbono asociada a la movilidad constituye una de las medidas con mayor capacidad de transformación dentro de la política de sostenibilidad de la compañía, tanto por su impacto directo en las emisiones como por su capacidad para fomentar la concienciación ambiental entre los empleados.

Los nuevos BMW iX3 incorporan tecnologías orientadas a maximizar la eficiencia energética y minimizar el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de vida del vehículo, según ha destacado la compañía.

Además de la renovación de la flota, Prim continúa desarrollando infraestructura de recarga alimentada con energía 100% renovable en sus centros de trabajo de Madrid y Móstoles, con el objetivo de consolidar un modelo de movilidad más eficiente y alineado con sus compromisos ambientales.