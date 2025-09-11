La prima media del seguro de coche se sitúa en 436 euros en agosto y alcanza su máximo anual

La prima media del seguro de coche se sitúa en 436 euros, un 2,2% más, y alcanza su máximo anual - CHECK24

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La prima media de seguros de coche de 2025 se situó en 436 euros, 8 euros más que en el julio, cuando alcanzó los 428 euros, lo que supone un 1,9% más, marcando un nuevo máximo anual y una importante distancia con enero de este mismo año, cuando registró su valor más bajo (390 euros).

De esta manera, contratar un seguro de coche en agosto fue 46 euros más caro que hacerlo en enero, según el análisis mensual del comparador de precios Check24.

En tanto, frente a agosto de 2024, la prima ha registrado una subida del 2,2%. Así, contratar un seguro de coche en agosto de 2025 fue diez euros más caro que hacerlo en el mismo mes del pasado año.

"En Check24 continuamos siguiendo de cerca la evolución de la prima media del seguro de coche, que había experimentado subidas moderadas en el último periodo y ha continuado su tendencia ascendente, ya que los meses de verano han marcado máximos anuales", ha explicado el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.

Los datos del análisis elaborado por Check24 se basan en datos de ventas reales y no en precios estimados, ya que la emisión de las pólizas se produce dentro de la propia web del comparador.