La prima media de seguros de coche en España baja un 1,4% al cierre de 2025, a 402 euros, según Check24

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La prima media del seguro de coche en diciembre se situó en los 397 euros mensuales lo que representa un 1,4% menos que en el mes de de diciembre de 2024, cuando la prima media se situó en 402 euros, según los datos del comparador de seguros Check24.

Así, contratar un seguro de coche en diciembre de 2025 resultó 5 euros más barato que hacerlo en el mismo mes del año anterior. De igual modo, la prima acumula tres meses consecutivos por debajo de la barrera de los 400 euros.

"En Check24 continuamos observando atentamente la evolución de la prima media del seguro de coche. Así, el 2025 se cierra de manera similar a como se inició, con la prima media por debajo de los 400 euros, tras asistir a fluctuaciones significativas a lo largo del ejercicio" ha explicado el consejero delegado de la compañía, Timm Sprenger.

El pico anual se tocó en agosto de este año, cuando la media llegó a los 436 euros. Desde entonces, ha acumulado una senda descendente, con un ligero repunte en diciembre respecto a noviembre, de 27 euros de diferencia al alza.