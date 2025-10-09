La prima del seguro de coche frena su escalada y se sitúa en 420 euros en septiembre

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La prima media de seguros de coche en septiembre de 2025 se situó en 420 euros, 16 euros menos que en agosto, cuando alcanzó los 436 euros, lo que supone un 3,6% menos, lo que pone freno a las subidas ininterrumìdas que se venían registrando desde mayo y que alcanzaron su máximo en el mencionado octavo mes del año.

Por su parte, en el cómputo interanual, el dato de septiembre supone un incremento cercano al 4% con respecto a la cifra de este mismo mes de 2024, cuando la prima media se situó en los 404 euros.

Así, contratar un seguro de coche en septiembre de 2025 fue 16 euros más caro que hacerlo en 2024, según el análisis mensual del comparador de precios Check24, divulgado este jueves.

El tercer trimestre de 2025 ha cerrado con una prima media de 428 euros, consolidándose como el más caro de lo que va de año. Esta cifra supone un aumento del 3% respecto al segundo trimestre y se sitúa claramente por encima de los 398 euros registrados a principios de año.

"Los datos de septiembre confirman, por fin, un respiro para los conductores. El descenso rompe con varios meses de subidas ininterrumpidas, que alcanzaron su máximo anual el pasado mes de agosto. No obstante, los precios pueden variar significativamente entre aseguradoras, por lo que es fundamental comparar precios y coberturas para obtener la mejor oferta" ha explicado el consejero delegado de Check24 España, Timm Sprenger.

Los datos del análisis realizado por CHECK24 España son especialmente significativos al basarse en datos de ventas reales y no en precios estimados, ya que la emisión de las pólizas se produce dentro del propio comparador.