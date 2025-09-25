La producción de automóviles en Reino Unido cae un 18,2% en agosto, por debajo de las 39.000 unidades

Al margen del descenso general, la producción de vehículos eléctricos aumentó un 40,9%, hasta las 16.830 unidades

La producción de automóviles en el Reino Unido cayó un 18,2% en agosto, con 38.693 unidades saliendo de las fábricas en el que tradicionalmente es el mes más tranquilo del año, con paradas previstas durante el verano para permitir el mantenimiento y la reorganización.

De esta forma, se rompe una racha de crecimiento de dos meses, según las últimas cifras publicadas este jueves por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT, por sus siglas en inglés).

Estas cifras se conocen antes del ciberataque contra el mayor empleador del sector automovilístico del Reino Unido, cuyos efectos probablemente se harán evidentes en los resultados de septiembre.

Si bien la producción total de automóviles disminuyó, la producción de vehículos eléctricos aumentó un 40,9%, hasta las 16.830 unidades. Los vehículos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos de batería representaron casi la mitad (45,4%) de las unidades producidas en agosto, la segunda mayor proporción de producción mensual.

"Agosto siempre es un mes de bajo volumen de trabajo debido al mantenimiento de verano planificado, pero ahora la atención se centra en el rendimiento de septiembre y en el probable impacto del ciberataque al mayor empleador del sector automotriz de Reino Unido", ha señalado el director ejecutivo de SMMT, Mike Hawes.