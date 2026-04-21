La producción de coches en España cae un 2,9% en el primer trimestre debido a la menor demanda en Europa

Archivo - Máquinas de producción de Ebro en la planta de la Zona Franca, en Ebro Factory¡. - Alberto Paredes - Europa Press - Archivo

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fábricas de automoción españolas han reducido casi un 3% su producción de vehículos en los tres primeros meses del año con un total de 573.529 unidades fabricadas, debido a la adaptación de las cadenas de producción a los nuevos modelos electrificados y a la baja demanda de los países receptores de los vehículos fabricados en España, principalmente en Europa, según detalla la patronal de fabricantes de vehículos (Anfac).

Con los datos de marzo, los marcas automovilísticas consiguieron aumentar un 1,1% sus producción respecto a hace un año consolidando 211.028 unidades en el último mes.

En relación con la tipología de vehículos, los turismos, con 170.788 unidades, experimentaron un crecimiento del 0,6% respecto al mismo mes del año pasado, mientras que el dato interanual baja un 4,1% hasta 455.464 turismos.

Por otro lado, los vehículos comerciales e industriales se anotaron un crecimiento del 3,1% con respecto a marzo de 2025 con 40.240 unidades y, en todo el trimestre, crecen un 1,9%, hasta llegar a los 118.065 vehículos.

LA PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS CAE UN 10%

En cuanto a la producción por fuente de energía, en el primer trimestre se han registrado 245.089 vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos), con un aumento del 5,7% en términos interanuales y el 42,7% de la producción total acumulada del año, lo que se corresponde con un aumento de 3,5 puntos porcentuales en comparativa con hace un año.

Por su parte, en marzo los vehículos alternativos sumaron 90.431 unidades, un 7,8% más que el mismo mes de 2025 y una cuota del 42,9% sobre la producción total del mes.

En relación con los vehículos electrificados (BEV+PHEV), España produjo en el primer trimestre 52.121 vehículos, un 10% menos que en febrero de 2025, situándose la cuota en un 9,1% (-0,7 puntos porcentuales). Por su parte, las fábricas ubicadas en España produjeron 18.229 vehículos enchufables, un 7,9% menos que marzo de 2025.

En detalle, en el mes la producción de híbridos enchufables aumentó un 4,4% (9.786 unidades), mientras que los eléctricos puros cayeron un 19% (8.443 unidades). Asimismo, la producción de híbridos no enchufables (HEV) creció hasta las 69.513 unidades, un 16% más.

"El mes de marzo asistimos a una recuperación puntual de la producción en un entorno de adaptación de las fábricas y a la introducción de nuevos modelos. Aunque el dato mensual es positivo, el momento de transición en el que estamos inmersos y la moderación de la demanda en los principales mercados europeos no permite prever un crecimiento de la producción este año respecto a 2025", ha explicado el director general de Anfac, José López-Tafall.

Además, el director general ha subrayado que Europa necesita "un marco regulatorio realista, alineado con la evolución del mercado, acompañado de una política industrial proactiva, de modo que se garanticen las condiciones necesarias para una transición industrial competitiva".

EXPORTACIONES

En cuanto a las exportaciones, España ha registrado un total de 480.406 entregas en el extranjero, lo que supone un recorte del 5,2% sobre el mismo periodo en el año anterior. En marzo, el descenso fue del 3,1%, hasta contabilizarse 176.765 unidades.

Por destinos de exportación, Europa concentró el 93,7% del total, 0,7 puntos porcentuales menos que en marzo de 2025 con un total de 165.597 modelos.

Respecto al 'top 3' de destinos de exportación del mes, Alemania vuelve a la cabeza de los mercados acumulando 31.277 exportaciones (+8,1%), seguido de Francia con 27.045 unidades (-23,6% frente a marzo del 2025) e Italia con 25.504 unidades (+4,8%).

Cabe destacar que la caída del mercado francés afecta especialmente a los resultados. Del ranking de los diez países de destino, destaca Polonia con un crecimiento del 22,3% en comparación con marzo de 2025. Por el contrario, Portugal registra la mayor caída en el número de vehículos exportados, con un 23,9% menos que el mismo mes del año anterior.