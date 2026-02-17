La producción de coches en España crece en enero un 2,6%, al configurarse 173.406 vehículos nuevos

Archivo - Varios vehículos en la fábrica de Ford en Almussafes (Valencia). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en las fábricas españolas ha comenzado el año con un crecimiento del 2,6%, al ensamblarse 173.406 coches, según los datos publicados este martes por la patronal de fabricantes Anfac.

Las cadenas de montaje empiezan a mostrar signos de recuperación en el primer mes del año, después de que en el año 2025 muchas tuvieran que adaptar su operativa a la producción de vehículos electrificados, lo que supuso un desplome del 4,3% en todo el año al fabricarse 2,27 millones de unidades.

No obstante, para el director general de Anfac, José López-Tafall, esta subida "es testimonial" y ha mostrado cautela para los próximos meses ante la caída de entre el 10% y el 17% de la demanda en los mercados de Alemania y Francia, los cuales son los principales destinos de los modelos producidos en España.

En relación con la tipología de vehículos, tanto los turismos (136.680 unidades) como los comerciales e industriales (36.726 unidades) experimentan un crecimiento con respecto al mismo mes del año anterior, de un 2,8% y un 2,3%, respectivamente.

LOS HÍBRIDOS ENCHUFABLES CRECEN UN 9,2%

En el pasado mes de enero se produjeron 17.574 unidades de vehículos electrificados, un 0,2% menos que enero de 2025, lo que supone tres décimas menos que con respecto a un año dejando en 10,1% la cuota de este segmento en el 10,1%.

A destacar, del total de electrificados, 9.363 vehículos pertenecieron a híbridos enchufables (PHEV), que aumentaron un 9,2% sobre enero de 2025, mientras que los eléctricos llegaron a las 8.211 unidades.

Por otro lado, la producción de vehículos híbridos no enchufables continúa creciendo significativamente, con un 23% más de vehículos producidos que en enero de 2025 y 56.000 unidades producidas.

No obstante, la cuota de los vehículos de combustión sigue siendo del 57,6% en el mes de enero, tras fabricarse 60.865 y 39.016 unidades de modelos gasolina y diésel, respectivamente.

LAS EXPORTACIONES SE REDUCEN UN 0,8%

En cuanto a las exportaciones, enero registró un leve crecimiento del 0,8% con respecto al mismo mes de 2025, con 146.283 unidades. Por destinos de exportación, los vehículos enviados a Europa representaron el 91,8% del total, 0,4 puntos porcentuales menos que el mismo periodo de 2025.

Alemania fue el país con más unidades procedentes de España, al enviarse 23.350 vehículos, aunque con una caída de dos puntos porcentuales respecto a 2025. Le siguieron Francia, con 22.638 vehículos, 3,4 puntos porcentuales menos y Reino Unido, con 19.928 vehículos y un 1,2% menos sobre el mismo periodo del año anterior.