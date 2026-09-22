La producción de vehículos cae un 1,8% hasta agosto, pese a la llegada de nuevos modelos electrificados

Cadena de fabricación en las Instalaciones de Volkswagen Navarra - Eduardo Sanz - Europa Press

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en España ha alcanzado las 1.452.791 unidades entre enero y agosto de este año, con un descenso del 1,8% respecto al mismo periodo de 2025, según los datos divulgados este martes por Anfac.

La entrada en producción de nuevos modelos de vehículos electrificados ha permitido una leve mejora en los dos últimos meses. En el mes de julio se fabricaron 193.806 vehículos, un 3,3% más que en julio de 2025. Mientras que en agosto se logran 59.443 unidades, un 15,5% menos que el mismo mes del año pasado.

En todo caso, la evolución de la producción se mantiene en línea con lo previsto por la patronal de fabricantes de automóviles, con un cierre de año estimado en torno a los 2,25 millones de vehículos fabricados, alrededor de un 1% menos que en 2025.

Por tipología de vehículo, se fabricaron 144.677 unidades de turismos durante julio, un incremento del 1,9% con respecto a julio de 2025, mientras que la producción de agosto registró un descenso del 26,9%, con 46.295 unidades producidas. En comerciales e industriales, la producción crece en ambos meses, con un 7,6% más en julio (49.129 unidades) y un 88% más en agosto (13.148 unidades).

En cuanto a la producción de vehículos por fuente de energía, en los ocho meses de 2026 se acumula un total de 643.130 unidades, un 14,5% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que representa el 44,3% de la producción total.

Respecto a los vehículos electrificados, la producción aumenta un 6,6% en lo que va de año, con 154.797 unidades. Esto representa el 10,7% de la fabricación total, 0,8 puntos porcentuales más que en el mismo periodo de 2025.

La entrada en producción de nuevos modelos eleva la cuota de electrificados en los dos meses de verano. En julio se fabricaron 30.067 vehículos electrificados, un 46% más, con una cuota del 15,5%, 4,5 puntos más que en julio de 2025. En agosto la producción alcanzó las 11.586 unidades, un 71,1% más, con una cuota del 19,5%, lo que equivale a uno de cada cinco vehículos fabricados. El reducido volumen de producción de agosto amplifica este dato, por lo que se espera que la cuota mensual se modere en los próximos meses.

CAEN LAS EXPORTACIONES HASTA AGOSTO

En cuanto a las exportaciones, en estos ocho primeros meses del año, se exportaron 1.235.865 vehículos, un 2,8% menos que de enero a agosto de 2025. Solo en julio, fueron enviados 162.958 vehículos, mientras que en agosto fueron 57.878 unidades. Esto supone un 3,2% más y un 15,3% menos, respectivamente, con respecto al mismo periodo del año anterior.

Dividido por destinos de la exportación, Europa representó el 90,8% de los envíos de vehículos de julio, mientras que en agosto acumuló el 89% de las exportaciones, 0,3 y 1,2 puntos porcentuales menos que en los mismos periodos del año anterior.

Dentro del 'top 5' de destinos europeos, Alemania y Francia ocupan las dos primeras posiciones en ambos meses, mientras que Reino Unido (julio) e Italia (agosto) se reparten el tercer puesto. Entre los principales destinos, en julio destaca el crecimiento de las exportaciones a Italia (59,7%) y Países Bajos (35,9%), frente al descenso de Turquía (-28,6%). En agosto, los mayores retrocesos corresponden a Reino Unido (-64,2%), Turquía (-39,9%) y Bélgica (- 30,7%).

"Los meses de verano han evolucionado según lo previsto. La llegada de nuevos modelos electrificados a nuestras fábricas ya se ha empezado a reflejar, si bien estamos lejos de recuperar los niveles de producción deseables y los valores de 2019 o, al menos, los de 2023", ha apuntado el director general de Anfac, José López-Tafall.