Archivo - La producción de vehículos en España cae un 1,6% hasta septiembre, con 1,67 millones de unidades - BYD - Archivo

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos en España ha alcanzado las 1,67 millones de unidades entre enero y septiembre de 2026, lo que supone un descenso del 1,6% respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos publicados por la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) este martes, que prevé cerrar el ejercicio con alrededor de 2,25 millones de vehículos fabricados.

Las exportaciones españolas de vehículos sumaron más de 1,42 millones de unidades en los nueve primeros meses del año, un 2,3% menos que en el mismo periodo de 2025. Europa concentró el 92,2% de los envíos al exterior, 0,5 puntos porcentuales menos que entre enero y septiembre del año anterior.

Frente a esta evolución, la producción de vehículos electrificados registró un crecimiento del 13,1% hasta septiembre, con 195.335 unidades fabricadas. Estos modelos representaron el 11,7% de la producción total, 1,5 puntos porcentuales más que un año antes, en un contexto marcado por la incorporación de nuevos modelos a las plantas españolas.

Por su parte, los vehículos de energías alternativas -que incluyen gas natural, GLP, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos- han alcanzado las 757.692 unidades en el acumulado anual, un 16,6% más, y representan el 45,2% de la fabricación total.

LAS EXPORTACIONES CRECEN EN SEPTIEMBRE

Solo en el mes de septiembre, las fábricas españolas produjeron 222.304 nuevos vehículos, un 0,5% menos que en el mismo mes de 2025. La fabricación de turismos descendió un 4,3%, hasta las 171.918 unidades, mientras que la de vehículos comerciales e industriales aumentó un 15,2%, con 50.386 unidades.

Las exportaciones, en cambio, avanzaron un 1% interanual en el noveno mes del año, hasta las 191.519 unidades. Alemania, Francia y Reino Unido fueron los principales destinos europeos de los vehículos españoles en septiembre, seguidos de Turquía e Italia.

Entre los mercados con una evolución más favorable destacaron Polonia, con un crecimiento del 33,3%, y Austria, con un 13,7% más de envíos. Por el contrario, las exportaciones a Turquía retrocedieron un 26,2% y las dirigidas a Bélgica disminuyeron un 22,2%.

La fabricación de vehículos electrificados alcanzó las 40.547 unidades en septiembre, un 47,4% más que en el mismo mes del año anterior. Su cuota se situó en el 18,2% de la producción total, lo que supone un incremento de 5,9 puntos porcentuales. Los eléctricos puros representaron el 14,5% de todos los vehículos fabricados durante el mes.

Asimismo, la producción de vehículos de energías alternativas sumó 114.561 unidades en septiembre, un 30,1% más que un año antes, equivalente al 51,5% del total mensual.

ANFAC RECLAMA ESTABILIDAD EN LAS AYUDAS

El director general de Anfac, José López-Tafall, ha señalado que la producción mantiene una evolución acorde con las previsiones de la asociación y ha reiterado que el sector espera cerrar 2026 con unos 2,25 millones de vehículos fabricados, un 1% menos que en 2025.

No obstante, ha advertido de que el volumen total de producción continúa lejos de los niveles de 2019 y de los objetivos de recuperación de la industria, pese a la llegada de nuevos modelos a las cadenas de producción.

"La entrada en producción de los nuevos modelos está impulsando el peso de los electrificados en la producción, pero el volumen total de producción continúa lejos de los niveles de 2019 y de los que aspiramos a recuperar", ha manifestado.

López-Tafall ha defendido la necesidad de aprovechar la transformación del sector para reforzar la competitividad industrial y generar actividad, inversión y empleo en España.

De cara a los próximos meses, Anfac considera fundamental garantizar la estabilidad y continuidad de las ayudas a la compra de vehículos, además de concretar las medidas de política industrial y competitividad pendientes recogidas en el Plan España Auto.