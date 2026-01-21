La producción de vehículos en España cae un 4,3% en 2025, con 2,27 millones de unidades

Archivo - Producción vehículos GLP de Opel en Figueruelas - OPEL - Archivo

MADRID, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La producción de vehículos cierra 2025 con 2.274.026 unidades, un 4,3% menos que 2024, debido principalmente a la menor demanda procedente de los principales mercados europeos y a la adaptación de las fábricas a los nuevos modelos electrificados, según los datos compartidos este miércoles por la patronal Anfac.

Respecto al registro mensual, las unidades producidas en diciembre aumentan un 3,3% respecto al año anterior, con 144.245 vehículos. Por tipo de vehículos, en el mes se fabricaron 111.801 turismos, un 0,5% más que el mismo mes de 2024, mientras que los vehículos ligeros y los comerciales registraron un aumento del 13,9%, con 32.444 unidades.

Por su parte, en el conjunto del año, se han fabricado un total de 1.810.331 turismos, que suponen un descenso del 5,7% respecto a 2024. Mientras, los comerciales e industriales logran aumentar un 1,2% en el año, con 463.695 unidades ensambladas.

MÁS VEHÍCULOS DE PROPULSIÓN ALTERNATIVA

En cuanto a la producción de vehículos por fuente de energía, los vehículos alternativos (gas natural, híbridos convencionales, híbridos enchufables y eléctricos) sumaron un total de 65.503 unidades en diciembre, un incremento del 18% con respecto al mismo mes del año pasado.

A lo largo de 2025, a pesar de la caída generalizada de la producción, se fabricaron un total de 891.290 de vehículos alternativos, un 26,1% más que el año anterior y una cuota del 39,2% de la producción total, diez puntos porcentuales más que en 2024.

CASI EL 10% HAN SIDO VEHÍCULOS ELECTRIFICADOS

En relación con los vehículos electrificados, España produjo durante diciembre 15.072 vehículos, un 29,2% más que el mismo mes de 2024. Respecto al acumulado anual registra un aumento del 11,2%, hasta llegar a las 225.206 unidades. Esto representa un 9,9% de la fabricación total del año, 1,4 puntos porcentuales más que 2024.

Destaca este año el mejor comportamiento de los vehículos híbridos enchufables, que aumentan en casi 30.000 unidades, frente al estancamiento de los eléctricos puros. Es igualmente relevante la producción de híbridos no enchufables, con un 27,5% más que el pasado año.

"Este descenso de la producción es una señal de que hay que reforzar y actuar de inmediato sobre el sector de la automoción, no solo de España sino de Europa. El descenso de la demanda procedente de Europa evidencia que debemos seguir impulsando la transición a las cero emisiones con medidas mucho más eficaces y coordinadas", ha señalado el director general de Anfac, José López-Tafall.

LAS EXPORTACIONES CAEN

En relación con las exportaciones, diciembre registró un nuevo descenso de vehículos que se dirigen fuera de nuestras fronteras, con 125.289 unidades, un 7,1% menos que diciembre de 2024. En el acumulado anual, se observa que los vehículos exportados cierran con un total de 1.950.103 unidades, un 8,2% menos que en 2024. Durante el año, el 85,8% de la producción total ha sido exportada, 3,6 puntos porcentuales menos que en el periodo anterior.

Por destinos de exportación, la cuota de vehículos enviados a Europa representó el 92,6% de la exportación total en el año, 0,5 puntos porcentuales menos que el mismo período de 2024. Por su parte, África y Asia aumentan su demanda durante 2025 hasta suponer el 2,6% (+0,4 puntos porcentuales) y 1,7% (+0,5 puntos), respectivamente.

Respecto al 'top 3' de destinos de exportación durante 2025, Alemania, con 340.179 unidades, recupera la primera posición como principal destino, con el 17,4% de los vehículos enviados, 0,3 puntos porcentuales más que en 2024.

Le siguen Francia, con 337.166 vehículos, que reduce en 1,2 puntos su cuota, con el 17,3% de la exportación, y Reino Unido con el 12,3% (-0,3 puntos) y un total de 240.826. Cabe destacar el notable aumento de Turquía, creciendo su cuota en 2,4 puntos, hasta un 12%, y adelantando a Italia.