La propuesta de Ford Almussafes de acuerdo laboral: subida salarial, producción en sábados e incentivos

Archivo - Cartel de la fábrica Ford Almussafes, a 6 de noviembre de 2024, en Almussafes - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Ford Almussafes (Valencia) ha presentado a la representación legal de los trabajadores en la mesa de negociación una "oferta final" del nuevo acuerdo laboral para los próximos cuatro años, hasta 2030, que comprende como grandes ejes un incremento salarial por encima del IPC, incrementar la gratificación extraordinaria, incentivos por lanzamiento de nuevos programas, producir en sábados si el volumen de fabricación lo requiere, anticipo de jornadas industriales, extensión del uso del permiso médico de cabecera y actualización del plus de distancia.

En la oferta, la compañía señala que la propuesta es "realista" y "heredera natural" del Acuerdo por la Electrificación de 2022, que resalta que ha permitido llevar a la planta "hasta la situación actual" y garantizar "la carga de trabajo y el futuro de la factoría", según la información facilitada por sindicatos. Los términos de aquel acuerdo se recogieron en un convenio colectivo vigente hasta este 2026 y estaban condicionados a la fabricación de los modelos eléctricos de Ford.

La nueva oferta incluye, en el plano económico, incrementos salariales garantizados por encima del IPC para todos los años del acuerdo y, con ello, según la propuesta, "da continuidad a ese camino, aportando la estabilidad, la competitividad y la flexibilidad necesarias para afrontar con éxito los retos del futuro inmediato, reconociendo al mismo tiempo el esfuerzo y la contribución de todos los trabajadores para lograrlo".

Precisamente por ello, confía en que esta oferta "sea valorada adecuadamente por toda la plantilla y sus representantes legales" como una propuesta "sólida y responsable para el futuro de todos".

Respecto al incremento salarial, propone un esquema para los próximos cuatro años: el año 1 (2027) el marcado por el IPC real más un 1,5 por ciento, con un suelo mínimo garantizado del 3% y un tope máximo del 5%; y los años 2, 3 y 4 (2028-2030) un incremento del IPC real más un 1%, con una subida mínima garantizada del 2,5% y un tope máximo del 5% en cada uno de dichos años.

La subida por encima del mínimo garantizado se aplicará sobre los salarios a 31 de diciembre y se hará retroactiva, en su caso, al mes en el que el IPC acumulado supere el mínimo garantizado de cada año, precisa la propuesta, e indica que la subida salarial acumulada para todo el período no podrá superar en ningún caso el 20%.

GRATIFICACIÓN E INCENTIVOS

La dirección también ofrece incrementar la gratificación extraordinaria, actualmente fijada en 690 euros (año 2026), hasta 1.000 euros anuales para cada uno de los años del acuerdo. Según resalta, esta mejora reconoce "el compromiso de la plantilla" en un periodo "especialmente exigente" por la puesta en marcha de nuevos programas de producto.

Por otra parte, la empresa propone incentivos por el lanzamiento de nuevos programas con el fin de acompañar de manera "ágil y flexible" los periodos de lanzamiento. Concretamente, señala la creación de unas nuevas figuras profesionales en Tabla I y Tabla II.

Estas figuras, especifica, se retribuirán mediante un nuevo sistema de primas temporales asociadas específicamente a dichos periodos, con un valor, según grado, de entre el 5% y el 6% sobre el SBA y se consolidan como plus 'ad personam' si se superan determinados plazos.

HASTA OCHO SÁBADOS POR EMPLEADO Y AÑO

Paralelamente, la oferta final establece la posibilidad de programar sábados de producción según el esquema del convenio colectivo, "si el volumen de fabricación lo requiere". Así, fija hasta ocho sábados de presencia obligatoria por empleado y por año, con jornada de descanso, que podrá haberse disfrutado con antelación.

Tanto las jornadas de descanso como las de trabajo, recoge la propuesta, podrán desplazarse según necesidad durante todo el periodo de vigencia y será informada en el seno de la Comisión por la Electrificación. Por el trabajo de esos sábados se percibirá el plus de flexibilidad previsto en el Acuerdo por la Electrificación.

Asimismo, la empresa propone la posibilidad de movilizar los días industriales correspondientes a ejercicios futuros, convirtiéndolos en días de vacaciones a disfrutar en periodos de menor actividad, como la fase inicial de lanzamiento prevista en 2027 para paliar "situaciones de menor actividad" y garantizar que esta medida "no suponga perjuicio económico alguno" para los trabajadores afectados.

La empresa defiende que la propuesta incorpora "de forma realista un equilibrio entre la mejora de las condiciones económicas y sociales de la plantilla y las necesidades de flexibilidad operativa del centro", que sostiene que son "imprescindibles para asegurar la competitividad y la continuidad de la actividad industrial" en la planta de Almussafes.

A mediados de pasado julio, Ford anunció un acuerdo con la empresa china Geely para crear una joint venture con la que fabricarán un total de cinco vehículos en la fábrica de Almussafes a partir de 2028, dirigidos al mercado europeo y con los que se quiere llevar la planta a su "máxima capacidad".

Como resultado de esta "alianza estratégica", la fábrica valenciana y su plantilla pasarán a pertenecer a esta empresa conjunta una vez empiece sus operaciones, lo que está previsto para la primera mitad de 2027, dependiendo de las aprobaciones regulatorias. La joint venture, junto a las instalaciones y el personal, serán propiedad en un 66% de Ford y en un 34% de Geely.