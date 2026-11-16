El PSOE plantea ayudas al vehículo eléctrico y el PP un plan renove para distintas tecnologías

Archivo - Los partidos plantean sus medidas para la automoción: desde ayudas eléctrico al regreso de la combustión - RENAULT - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los partidos políticos que concurren a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre plantean diferentes estrategias para la automoción, desde mantener las ayudas a la compra de vehículos eléctricos y reforzar la industria de las baterías hasta revisar las restricciones medioambientales y defender la neutralidad tecnológica.

Una de las principales cuestiones que deberá abordar el próximo Ejecutivo será la continuidad de los incentivos a la compra de vehículos en 2027, una reivindicación de las patronales del sector, que reclaman estabilidad para evitar una ralentización del mercado cuando finalicen las subvenciones actuales.

EL PSOE PRIORIZA LA ELECTRIFICACIÓN Y LAS AYUDAS

En concreto, el PSOE apuesta por mantener los incentivos para facilitar el acceso a vehículos de cero emisiones, mediante ayudas y financiación accesible para hogares, autónomos y empresas.

Su programa también contempla ampliar la red de recarga y descarbonizar el transporte de mercancías y los vehículos pesados, aunque no concreta las cuantías ni el presupuesto de las futuras subvenciones.

En el ámbito industrial, los socialistas apuestan por reforzar las cadenas de valor vinculadas al vehículo eléctrico, desarrollar la producción de baterías y reducir la dependencia de proveedores extranjeros. Para ello, plantean impulsar la inversión productiva, modernizar las empresas y aprobar una nueva Ley de Industria y Autonomía Estratégica.

El programa también recoge medidas para fomentar la economía circular, la reparación y reutilización de productos industriales y la recuperación de materias primas críticas procedentes de las baterías. Asimismo, el PSOE defiende impulsar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) y extender las políticas de movilidad sostenible en las ciudades para reducir las emisiones contaminantes.

EL PP DEFIENDE LA NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA

El programa del PP no recoge un plan específico de ayudas a la compra de automóviles, aunque contempla incentivos para atraer inversiones en sectores como las baterías y los semiconductores.

Al margen de su programa, los populares mantienen su propuesta de un Plan Nacional del Automóvil, anunciado por Alberto Núñez Feijóo en 2025, que incluye un Plan Renove abierto a distintas tecnologías, descuentos directos en concesionarios, la ampliación de las ayudas del Moves y la eliminación del impuesto de matriculación para vehículos con etiquetas CERO y ECO.

El planteamiento incorporaba asimismo incentivos fiscales a la investigación y el desarrollo, un fondo para financiar la descarbonización industrial y medidas para facilitar la modernización tecnológica de las fábricas.

VOX PLANTEA ELIMINAR LAS ZBE

Por su parte, Vox, propone derogar las normativas vinculadas al Pacto Verde Europeo y la Agenda 2030, así como poner fin a las Zonas de Bajas Emisiones.

Su documento electoral no concreta un programa específico de ayudas para adquirir vehículos electrificados. Sin embargo, Vox cuenta con antecedentes parlamentarios en materia de automoción. En 2024 presentó una proposición no de ley para impulsar un Plan Nacional de Industria Automovilística, garantizar la convivencia de los vehículos de combustión, eléctricos e híbridos y promover que España se opusiera a la prohibición europea de fabricar vehículos nuevos de combustión a partir de 2035.

FRENTE AMPLIO PROPONE UN 'LEASING' SOCIAL DE COCHES ELÉCTRICOS

De su lado, Frente Amplio plantea un sistema de alquiler con opción a compra de vehículos eléctricos por 100 euros al mes para modelos urbanos y 150 euros para familiares, dirigido a hogares con rentas bajas y medias, microempresas y colectivos vulnerables del medio rural.

También propone ayudas de hasta 8.000 euros en la compra de un vehículo para autónomos y agricultores, junto con deducciones fiscales de hasta 25.000 euros para sustituir vehículos antiguos por eléctricos.

Entre sus medidas figuran ampliar la infraestructura de recarga, instalar puntos en farolas públicas y automatizar las subvenciones para que sean mayores para las personas con menos recursos. A ello suma un proyecto piloto para adaptar vehículos de combustión a la propulsión eléctrica mediante sistemas de transformación, una práctica conocida como 'retrofit'.

La formación incluye además un programa para electrificar las flotas de transporte público y de mercancías y una reforma del impuesto municipal de circulación para vincularlo a las emisiones de CO2 y a la etiqueta ambiental.