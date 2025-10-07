Los puntos de recarga suben un 8,8% en el tercer trimestre con 52.107 ubicaciones, según Anfac

Archivo - Los puntos de recarga suben un 8,8% en el tercer trimestre con las 52.107 ubicaciones, según Anfac. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

La infraestructura de recarga de acceso público aumentó un 8,8% en el tercer trimestre de 2025, hasta sumar un total de 52.107 puntos de carga en toda España, según los datos del último 'Barómetro de Electromovilidad' elaborado por Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac).

En concreto, durante este trimestre, se han instalado un total de 4.215 nuevos puntos de recarga de acceso público, siendo el segundo mayor crecimiento desde la primera edición del Barómetro de la Electromovilidad de Anfac en 2020.

Con esta evolución, la red instalada durante 2025 ya ha superado a todos los nuevos puntos de recarga de acceso público que se pusieron en marcha durante el año 2024 (38.725 puntos operativos en 2024).

Asimismo, desde la patronal de fabricantes han criticado que actualmente 14.643 puntos no se encuentran operativos (851 más que en el trimestre anterior).

Si todos estos puntos de recarga estuvieran activos y en funcionamiento, Anfac ha expresado que España alcanzaría una red total de 66.750 puntos de recarga, superando el objetivo planteado por la asociación de fabricantes de contar con 64.000 cargadores para 2024. Sin embargo, en la actualidad, el 22% de la red instalada está fuera de servicio.

"Este trimestre hemos sido testigos de un importante avance en los datos y también de la eficacia de los planes de ayuda, pues la normalización del Moves ha ayudado a que la demanda se acerque a los nuevos modelos lanzados por los fabricantes. En infraestructura de recarga, la evolución muestra que los importantes esfuerzos que están realizando las empresas para instalar recarga pública van poco a poco dando resultados, porque los procesos son muy largos y complejos", ha sostenido el director general de Anfac, José López-Tafall.

López-Tafall ha destacado también que "la carrera de la electromovilidad no espera a nadie". "España se ha quedado sin fondos del Moves en nueve comunidades autónomas, disponer de nuevos fondos pasa a ser una prioridad si queremos mantener el buen ritmo de mercado alcanzado", ha añadido.

LA RED DE CARGA RÁPIDA Y ULTRARRÁPIDA AVANZA A RITMO LENTO

Hasta el tercer trimestre de 2025, la red de recarga rápida alcanza los 5.119 puntos hasta septiembre, un aumento del 17% con 740 nuevos puntos en el tercer trimestre. En estos tres últimos meses, se han abierto al público 463 puntos de recarga de entre 150 kW y 250 kW y 277 puntos de más de 250 kW. De la red total, los puntos de recarga rápida representan el 10% del total de la infraestructura.

De toda la red de carga rápida (a partir de 150 kW), en España el 72% (3.675 puntos) se encuentran en zonas interurbanas. Este tipo de ubicaciones permiten una recarga completa entre los 10 y 30 minutos.

En España, se han instalado 2.792 puntos de recarga con potencia de 22 kW o inferior en el último trimestre que suman un total de 36.151 enclaves. De este modo, disminuyen ligeramente hasta el 69% los puntos de recarga de acceso público de baja potencia, lo cual implica hablar de tiempos de recarga mínimos de 3 horas.

Por su parte, en España se encuentran disponibles 2.174 infaestructuras de recarga entre 22 kW y 50 kW en el último trimestre que permiten una recarga completa tardando entre 1 hora y 20 minutos y 3 horas, representando un 4% de los puntos totales de carga. Mientras, los puntos de carga intermedios (entre 50 kW y 150 kW) acumulan 8.663 puntos disponibles en lo que llevamos de año, representando el 16,6% de los accesos.

Pese al crecimiento de los puntos de recarga hasta lo que llevamos de año, estos datos hacen muy complicado cumplir el objetivo que tenía a principios de año la asociación de fabricantes de llegar a los 91.000 puntos de recarga para finales de 2025 y hasta los 300.000 en 2030.

El 'Barómetro de Electromovilidad' también recoge el indicador global de electromovilidad (resultado de la media del indicador de penetración de vehículo electrificado y el indicador de infraestructura de recarga), el cual supera los 20 puntos hasta llegar a los 21,2 puntos, 2,5 puntos más que en el trimestre pasado.

En esta ocasión, Anfac destaca la aportación del indicador de vehículos electrificados, que ha avanzado 3,9 puntos de junio a septiembre. Este crecimiento en el indicador general vuelve a estar por encima del aumento registrado en la Unión Europea, que anota un valor total de 34,1 puntos (+1,5 puntos más que el trimestre anterior).

En el tercer trimestre de 2025, el indicador de mercado de vehículos electrificados en España crece significativamente casi 4 puntos hasta situarse en el 29,3%. Este incremento ha sido consecuencia de la normalización del Moves III 2025 en abril y la publicación de las convocatorias de las CC.AA., lo que ha impulsado la matriculación de nuevos vehículos eléctricos e híbridos enchufables, con un total de 56.429 turismos en este trimestre, un 132% más que en el mismo periodo del año anterior.

Desglosados por comunidades autónomas, los datos muestran que Madrid continúa a la cabeza del país con 49,1%, seguida de Navarra (36,6%), Cataluña (31,4%) y la Comunidad Valenciana (29,9%). Entre las autonomías con un mayor crecimiento registrado encontramos de nuevo a Madrid, con 6,6% más que el trimestre anterior, seguida de Navarra (+5,2%) y La Rioja (+5,1%).

Por otro lado, las regiones que menos han crecido han sido las Islas Canarias, con 1,7 puntos porcentuales más que el trimestre anterior, y Ceuta y Melilla, que incluso retroceden 1% on respecto al estudio anterior.