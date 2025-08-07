Rastreator identifica las motos más caras para asegurar en 2025, con primas por encima de los 300 euros

El precio de asegurar una moto puede variar drásticamente según la marca y el modelo, con diferencias que superan los 200 euros

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

Aprilia, Triumph y Piaggio se posicionan como las marcas de motos con una prima media anual más elevada de seguro en 2025, por encima de los 300 euros en los tres casos (394, 314 y 303 euros, respectivamente).

Así se desprende el ranking de las motos más caras y baratas de asegurar en 2025 elaborado por el comparador de seguros de moto Rastreator, en el que se recoge que el precio de asegurar una moto puede variar drásticamente según la marca y el modelo, con diferencias que superan los 200 euros anuales entre las opciones más caras y las más baratas del mercado.

Estas cifras reflejan cómo características como la cilindrada, el valor de la moto, la tecnología incorporada o los costes de mantenimiento impactan directamente en el precio del seguro.

Otras marcas que figuran entre las más costosas de asegurar son Benelli (298 euros), Royal Enfield (297 euros), Yamaha (295 euros), Honda (292 euros), BMW (286 euros) y Derbi (278 euros), con precios que oscilan entre los 298 y los 278 euros.

"Las motos de mayor gama como pueden ser modelos de marcas tan emblemáticas como Triumph o Aprillia suelen implicar unas primas medias más elevadas ya que son marcas más valiosas y por ello, todos sus componentes son más caros también", ha explicado el responsable de seguros de moto de Rastreator, Antonio Rubio.

Por el contrario, las marcas de motos más económicas de asegurar en 2025 son, en primer lugar, Daelim (129 euros), Gilera (169 euros), Peugeot (181 euros), seguida de Harley-Davidson (216 euros), Keeway (221 euros), Kymco (228 euros), la Vespa (231 euros), Zontes (237 euros), Macbor (241 euro) y SYM (259 euros).

Hay que tener en cuenta que estos precios son un coste medio para un seguro de moto a terceros ampliado para un perfil determinado de un hombre entre 26 y 45 años, que quiere cambiar de seguro y que reside en Madrid o Barcelona, por lo que las marcas y modelos también pueden variar el ranking si se elige otra tipología de seguro como puede ser a todo riesgo o si el asegurado tiene un perfil muy diferente al analizado.

EL 55% AFIRMA HABER CAMBIADO SU TIPO DE SEGURO DE MOTO PARA AHORRAR

El ahorro sigue siendo prioritario en muchos hogares españoles y el gasto en seguros es uno de los aspectos que también se han visto afectados a raíz del incremento de primas. Según este análisis, una parte significativa de los motoristas asegurados (22%) ha decidido cambiar de compañía en busca de mejores precios sin renunciar a las coberturas, mientras que el 17% ha optado por reducir el nivel de protección para mantener la póliza con su actual aseguradora y el 16% ha cambiado de aseguradora por otro que ofrece más coberturas por el mismo precio.

Esto supone que un 55% afirma haber cambiado de una forma u otra su tipo de seguro de moto para ahorrar, lo cual puede tener consecuencias negativas en seguridad o coberturas.

No obstante, el 46% sigue priorizando las coberturas por encima del coste, manteniéndose fiel a su compañía actual a pesar del aumento de precios. Esta tendencia refleja un mercado cada vez más sensible al precio, pero donde la calidad de las coberturas continúa siendo un factor decisivo para muchos motoristas.

"Antes de optar por una reducción de coberturas, siempre es recomendable comparar las distintas opciones disponibles en el mercado. A menudo, por inercia, no revisamos nuestras pólizas y las renovamos automáticamente, sin considerar que pueden existir alternativas más económicas o con mejores condiciones adaptadas a cada perfil", matiza Rubio.