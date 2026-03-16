Recasens (Anfac) alerta de que la competencia "desleal" de China pone "en jaque" al sector en Europa

Archivo - El presidente de ANFAC Josep María Recasens en la apertura institucional, durante el II Foro Anfac del Vehículo Industrial y Autobús, con la intervención del director general de ANFAC, José López - Tafall, en el espacio El Beatriz, a 9 de abril - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), Josep María Recasens, ha alertado este lunes de que la industria automovilística europea se encuentra actualmente "en jaque" ante la competencia "asbolutamente desleal" que hace China en el sector.

Recasens ha lanzado esta conclusión durante la jornada 'Presente y futuro del automóvil' acontecida en el Congreso, donde ha aseverado que esa situación de "jaque" que vive el sector se debe a que nunca antes se ha tenido que hacer frente a tantos retos de forma simultánea.

Entre otros puntos, el también presidente y director general de Renault Group Iberia ha apuntado a la descarbonización, la digitalización, la transformación de la fuerza laboral, la volatilidad de os precios, las tensiones geopolíticas o el "tsunami" regulatorio de la industria.

A todo ello se suma, en su opinión, nuevos actores de Asia que no se rigen por las reglas del capitalismo ni de la generación de resultados, sino que están buscando "una conquista tecnológica a través del vehículo". "Estamos perdiendo, no por goleada, pero estamos perdiendo los europeos", ha remarcado.

Recasens ha incidido en que en la actualidad China produce un 30% más barato que en Europa porque en su opinión allí hay unas reglas diferentes que permiten precios más bajos: "Hay algo en China que no se está haciendo en Europa y de eso es de lo que se trata, de equilibrarlo".

Además, ha apuntado que el consumidor a la hora de comprarse un coche no se plantea su origen de producción, sino el precio, al tiempo que ha avisado que Europa no sólo tiene que protegerse en lo que respecta al vehículo eléctrico, pues el 90% del valor agregado bruto que se está generando en España y en Europa es en el motor de combustión.

Por todo ello, el directivo de Renault considera que la clave pasa por que China tenga centros de producción en Europa para generar valor y empleo "de la misma forma" que pidió el gigante asiático hace treinta años. También cree que es "muy pertinente" que la Comisión Europea ponga en marcha un plan de 'Made in Europe' el sector.