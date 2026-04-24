Recasens (Anfac) reclama una reindustrialización del vehículo pesado en toda Europa

Recasens (Anfac) reclama una reindustrialización del vehículo pesado en Europa - ANFAC

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El sector del transporte pesado terrestre ha reclamado acelerar la transición hacia una movilidad libre de emisiones y reforzar la competitividad industrial europea ante el lento avance de la descarbonización del vehículo pesado, durante la III edición del Foro Anfac del Vehículo Industrial y Autobús, celebrado este viernes en Madrid.

El presidente de Anfac, Josep María Recasens, ha advertido de que la penetración de vehículos pesados de cero emisiones sigue siendo reducida y avanza a un ritmo insuficiente, tras situarse en el 1,6% en España en 2025, apenas cuatro décimas más que el año anterior.

En este contexto, Recasens ha subrayado la necesidad de impulsar un cambio de ritmo que permita crear un ecosistema favorable para la transición energética sin comprometer la rentabilidad de las empresas.

"Estamos ante una oportunidad única para reindustrializar y reforzar la competitividad del sector del vehículo pesado europeo, tenemos que lograr que Europa no sea solo un mercado, sino un hub industrial", ha mostrado el presidente de la patronal Anfac, Josep María Recasens.

"Olvidar al transporte por carretera sería un error estratégico, con consecuencias graves en términos de empleo y soberanía industrial", ha recalcado el también presidente de Renault Group España.

ADAPTACIÓN DEL PLAN AUTO+ PARA EL VEHÍCULO PESADO

La patronal ha reclamado este viernes una actualización de la hoja de ruta del vehículo industrial dentro del Plan España Auto 2030, que se centrará en tres ejes principales: la renovación del parque, el despliegue de infraestructura de recarga y el desarrollo de un marco regulatorio adaptado a las particularidades del transporte pesado.

"Desde Anfac pedimos un Plan Auto+ para el vehículo pesado e industrial de cero emisiones", ha expresado el director general de Anfac, José López Tafall.

Para ello, Tafall ha detallado que para que el coste de acceso al vehículo pesado e industrial eléctrico sea más accesible son necesarias medidas como planes de ayuda a la compra de vehículos pesado, una mejora los sistemas de certificación de ahorros energéticos, la creación de un programa de renovación de flotas para empresas que utilicen camiones y vehículos industriales que priorice la entrada de vehículos de bajas emisiones y deducciones en el impuesto de sociedades y rebajas fiscales para empresas y autónomos que permitan la accesibilidad a este tipo de modelos.

Asimismo, el responsable general de Anfac ha puesto el foco en la puesta en marcha de "un plan nacional para la recarga del vehículo pesado. Según los datos de Anfac, en 2026, España solo tenía 24 puntos de recarga disponibles de más de 350 kW. También, ha requerido un plan de señalización específico en las carreteras para este tipo de modelos.

Igualmente, Tafall ha advertido de la actual edad media del parque de camiones que supera los 15 años de antigüedad, mientras que en los autobuses esta cifra es de 11,8 años, para un sector que moviliza un 4,8% del PIB nacional, genera 600.000 empleos al año y moviliza el 83% de la mercancías en toda España en todo el año.