La recaudación del impuesto de matriculación hasta noviembre alcanza los 676,4 millones, un 3,19% menos

Impuesto matriculaciones - ANFAC

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La recaudación del impuesto de matriculación hasta noviembre alcanzó los 676,4 millones de euros, un 3,19% menos que en el mismo periodo del año anterior, cuando la cifra ascendió hasta casi 700 millones de euros, según los datos publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En lo que respecta solo al mes de noviembre, la recaudación por el impuesto de matriculación se redujo un 7,95% interanual, situándose en los 70,49 millones de euros frente a los 76,58 millones ingresados por las arcas públicas en el undécimo mes de 2024.

Hasta noviembre, las matriculaciones de vehículos (turismos, vehículos comerciales, autobuses, autocares y microbuses) registradas por la Agencia Tributaria y la patronal Anfac ascendieron a 1,04 millones de unidades, un 14,7% más que en el mismo período del año anterior.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se sitúa en 607 euros en promedio hasta el mes de noviembre, lo que representa una bajada de 136 euros respecto al acumulado hasta noviembre de 2024, lo que representa un descuento del 18,35%. De forma concreta, en el mes de noviembre la cuota promedio fue de 607 euros, unos 137 euros inferior a hace un año, lo que se traduce en un 18,4% menos.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO AUMENTA EN 265 EUROS EN NOVIEMBRE

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de noviembre fue de 23.489 euros, lo que representa un alza en el coste del 1,1%, o 265 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

Entre enero y noviembre de este año, el precio medio del vehículo, por el contrario, asciende un 0,3%, hasta los 23.781 euros, una diferencia de 78 euros con respecto al mismo periodo del año pasado.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan de 108 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en lo que va de año, 10 gramos menos en términos interanuales (-8,5%).

Por último, el valor total de los vehículos adquiridos ha alcanzado los 2.659,38 millones de euros en noviembre, con un progreso del 14,9%, y los 25.917,44 millones en el acumulado de los once meses de 2025, un 19,7% más en valores interanuales.