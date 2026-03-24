La recaudación del impuesto de matriculación roza los 53 millones de euros en febrero, un 12,6% menos

Archivo - Audi Center Madrid Norte - AUDI - Archivo

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El impuesto de matriculación de vehículos obtuvo una recaudación de 52,96 millones de euros en el mes de febrero, lo que supone una caída del 12,6% comparado con el mismo mes del año anterior, cuando la cifra ascendió hasta los cerca de 60,6 millones de euros, según los datos oficiales publicados este martes por la Agencia Tributaria y recogidos por Europa Press.

En el acumulado del año hasta febrero, la recaudación alcanzó los 103,8 millones de euros, con un retroceso del importe del 17,7% respecto a los dos primeros meses de 2025, cuando alcanzó los 126,2 millones de euros.

La cuota media a ingresar en concepto de esta tasa se situó en 517 euros en promedio del mes, lo que representa una bajada de 109 euros respecto a los 626 euros de febrero de 2025, lo que representa un descuento del 17,4%.

En el acumulado del año hasta febrero, la cuota media a ingresar ha sido de 552 euros, 138 euros menos que en los dos primeros meses de 2025, lo que equivale a una caída interanual del 20%.

EL PRECIO MEDIO DEL VEHÍCULO AUMENTA 436 EUROS EN ENERO

El precio medio (incluido el impuesto) que abonaron los consumidores españoles para comprar su coche en el mes de febrero fue de 24.181 euros, lo que representa un alza en el coste del 2,87%, o 676 euros de diferencia, en la comparativa con el mismo mes del ejercicio anterior.

En el acumulado hasta febrero, el precio medio se ha elevado hasta 24.226 euros, un 2,37% más que en el año anterior o 563 por encima que en los dos primeros meses de 2025.

Las emisiones medias de los vehículos, por su parte, se consolidan en 107 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro en lo que va de año, siete gramos menos en términos interanuales (un descenso del 6,14% en las emisiones).