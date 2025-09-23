Recorrer hasta 12.000 kilómetros al año puede encarecer el seguro del coche un 15%, según Check24

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Circular con el coche hasta 12.000 kilómetros al año puede elevar la prima del de coche hasta más de 455 euros, un 15% más que los conductores que declaran unos 6.000 kilómetros anuales, que pagan de media en torno a los 396 euros, según los datos de Check 24 del primer semestre teniendo en cuenta pólizas a terceros, terceros ampliados y todo riesgo (con y sin franquicia) contratadas a través de su comparador.

El análisis de Check24 muestra que los conductores declaran, de media, realizar 7.825 kilómetros al año. Asimismo, las modalidades más completas son contratadas por tomadores que necesitan recorrer mayores distancias (9.308 kilómetros de media en un todo riesgo con franquicia y 10.458 kilómetros a todo riesgo).

Así, los que contrataron su seguro a terceros básico declararon de media 7.449 kilómetros. Por su parte, los que optaron por una cobertura a terceros ampliada, notificaron 7.832 kilómetros al año.

"El kilometraje influye en la prima pero, al final, el precio de un seguro de coche se compone de múltiples factores, como son la modalidad elegida, el perfil del conductor, el tipo de vehículo, la experiencia al volante, el historial de siniestros o incluso la zona de residencia. Esto significa que dos conductores con el mismo kilometraje declarado pueden tener primas muy diferentes. Por eso, es clave comparar precios y coberturas, para ver las opciones que ofrece cada aseguradora", explica el director del negocio de seguros en Check24 España, Higinio Suárez.