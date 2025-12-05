La red de infraestructuras de recarga pública en España roza los 50.000 puntos operativos

Punto de recarga eléctrica de vehículos - AEDIVE

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La red de infraestructuras de recarga de acceso público en España alcanza un total de 49.771 puntos operativos a fecha de 1 de diciembre de 2025, según los datos de Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica), lo que representa un incremento de 9,67% en comparación con el volumen al cierre de 2024.

Las infraestructuras de recarga públicas que registran un mayor crecimiento son las de alta potencia. En esta línea, los puntos que van de 50 a 250 kW han aumentado un 99,56%, y los que corresponden a potencias superiores a 250 kW, un 54,10%. Asimismo, cabe resaltar que las infraestructuras de recarga rápida (que van de 22 a 50 kW) también han reflejado un incremento del 16,48% hasta el 1 de diciembre.

En lo referente al despliegue por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y Andalucía se mantienen como las tres regiones con el mayor volumen de puntos de recarga. Entre las tres acumulan casi el 49% del total de las infraestructuras.

De este modo, se refuerza la evolución al alza en la instalación de puntos de recarga de alta potencia operativos en vías interurbanas.

En este contexto, el director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucia, ha destacado la apuesta firme del conjunto de los operadores de puntos de recarga, "que está acelerando el despliegue de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos por toda la Península".