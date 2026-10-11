El regreso del Citroën 2 CV, un nuevo Opel STX o el Fiat Multiplay: Stellantis revela seis 'concept cars' de futuro

Stellantis revela su visión de "la movilidad del futuro", con seis nuevos prototipos de vehículos - STELLANTIS

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Stellantis ha presentado en primicia mundial este domingo, en la jornada previa a la inauguración del Salón del Automóvil de París, seis prototipos de vehículos con los que el grupo ha querido dar a conocer su "visión de futuro", entre los que figuran la reinvención del Citroën 2 CV, el Fiat Multiplay --un concepto próximo a un SUV y una pick up-- o el Opel STX Concept como ejemplo de la nueva idea de vehículos familiares de la marca alemana.

Desarrollados bajo la dirección de Gilles Vidal, director de Diseño de Europa, estos seis conceptos de las marcas Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Opel y Peugeot ilustran diversas vías hacia la innovación.

"Con estos seis concept cars, expresamos una convicción compartida: el futuro del diseño automovilístico debe ser audaz y significativo. Cada concept explora nuevas formas de enriquecer las experiencias cotidianas mientras refuerza la identidad única de su marca. Juntos, demuestran cómo la creatividad, la innovación y la emoción pueden unirse para hacer que la gente vuelva a enamorarse de los coches", ha afirmado Vidal.

Cada concepto explora una dimensión distinta, centrándose en diferentes aspectos, desde la movilidad y el rendimiento hasta el bienestar y las experiencias digitales. "Juntos, reflejan el esfuerzo extraordinario por moldear el futuro de la movilidad a través de marcas icónicas, un diseño atractivo y tecnología innovadora, ofreciendo a los clientes más opciones y más motivos para estar entusiasmados con lo que está por venir", ha destacado el consejero delegado de Stellantis, Antonio Filosa.

Así, Stellantis ha revelado algunos de los coches que sus clientes "podrán conducir" próximamente, entre los que se encuentran hasta seis de los nueve conceptos con los que la compañía busca "adaptarse" a la movilidad del futuro.

EL REGRESO DEL CITROËN 2CV, ELÉCTRICO Y ASEQUIBLE

El más esperado por el público ha sido el concepto del Citroën 2 CV, una réplica del icónico modelo que ha sido presentado como "la reinvención de una idea que no ha perdido nada de su relevancia". Ahora, el modelo se presenta como un coche fiel a su historia pero que se ha diseñado para el futuro, con propulsión eléctrica y asequible para el bolsillo del cliente, con un precio de 15.000 euros.

"Simple, inteligente, divertido. Este es el espíruto del 2 CV, con 10 centímetros más corto que el original, pero con todo lo necesario para proponer una movilidad europea, eléctrica y accesible", ha destacado el consejero delegado de Peugeot, Xavier Chardon.

Por su parte, Fiat ha dado a conocer el Multiplay, un concepto que trae un nuevo enfoque de la movilidad familiar, combinando el espacio de un monovolumen, el carácter de un SUV y la funcionalidad de un pick-up en 4,45 metros.

En el centro del proyecto se encuentra la arquitectura 'Metamorfosi' del pilar C, un módulo trasero móvil que permite pasar de una configuración familiar 6+1 a un pick-up de cuatro plazas con caja abierta.

También desde Italia llega un prototipo de Alfa Romeo, el Cuorerosso, una visión destinada a materializarse en los segmentos clave del mercado, a través de arquitecturas multienergía, con modelos de hasta 4,7 metros de longitud y con potencial para incorporar versiones Quadrifoglio.

En concreto, teniendo esto en cuenta, el concepto permite imaginar el máximo nivel de prestaciones gracias a un sistema de propulsión V6 de 2,9 litros totalmente híbrido, combinado con la tracción integral Q4, un convertidor de par y un eje de transmisión de fibra de carbono.

De su lado, la premium DS Automobiles apuesta por la personalización con el DS F3ver, con el que la marca busca "romper con las convenciones para explorar nuevas posibilidades", con un modelo que resulta atractivo y "más audaz", con un aspecto compacto y moderno y de formas más limpias.

OPEL REDESCUBRE LA MOVILIDAD FAMILIAR

Opel también es una de las marcas del grupo que ha presentado un nuevo prototipo, el Opel Sports Tourer eXperimental Concept, o simplemente Opel STX Concept, con el que da continuidad a su larga tradición como pionero de los vehículos familiares en Europa.

Entre otras características, cabe mencionar la evolución del Opel Vizor. El rasgo distintivo del frontal de la marca se presenta ahora aún más innovador que en versiones anteriores, así como más alto y prominente.

Además, la nueva firma lumínica emplea precisas láminas verticales inclinadas que delimitan el contorno exterior del Vizor, pero que se difuminan gradualmente hacia el centro.

Finalmente Peugeot ha revelado el Peugeot RCZ Vision, un manifiesto de marca que ofrece la visión más avanzada hasta la fecha del futuro de Peugeot. Fabricado con una arquitectura basada en la plataforma STLA One, el RCZ Vision incorpora la nueva tecnología 'steer-by-wire' y ofrece un adelanto de la próxima generación de la experiencia a bordo de Peugeot, sobre todo gracias a Hypersquare y al nuevo Peugeot i-Cockpit.