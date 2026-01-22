Reino Unido enfrenta una pérdida de su sector automovilístico sin inversión "acelerada" en baterías

Archivo - Planta de Jaguar en Castle Bromwich (Reino Unido) - JAGUAR LAND ROVER - Archivo

Reino Unido deberá impulsar una inversión "acelerada" en la industria de baterías para vehículos eléctricos para evitar que la industria automovilística nacional enfrente un déficit de suministro que dejaría a los fabricantes del sector dependientes de las importaciones, expuestos a costes más elevados y en riesgo de perder competitividad.

Así se recoge en un informe elaborado por la Comisión de Políticas sobre Gigafábricas, un organismo independiente creado para brindar asesoramiento independiente sobre cómo el Reino Unido puede acelerar la fabricación de baterías a gran escala y atraer inversiones en gigafábricas.

Según dicha comisión, la demanda de baterías en el Reino Unido podría superar los 100 GWh a principios de la década de 2030, pero actualmente solo hay una planta importante en funcionamiento y está prevista la apertura de otra en 2027.

"Otras economías importantes, como Estados Unidos, la Unión Europea y China, están realizando grandes inversiones a gran escala, lo que crea un entorno en el que el Reino Unido corre el riesgo de quedarse atrás", sostiene la comisión.

Por este motivo, advierte que, "a menos que se ponga en marcha una estrategia nacional coordinada para acelerar la inversión en gigafábricas y el desarrollo de la cadena de suministro", el Reino Unido podría sufrir una fuerte erosión de su base automovilística y una pérdida de competitividad en los mercados mundiales.

La Comisión ha examinado en detalle la posición del Reino Unido y sus conclusiones ponen de manifiesto tanto los riesgos de la inacción como las oportunidades de una intervención decisiva, en una industria que da empleo a más de 800.000 personas y aporta 22.000 millones de euros en valor añadido.

"Dada la magnitud de la industria automovilística, lo que está en juego para la economía del Reino Unido es considerable", apunta la comisión, que ha añadido que la producción del Reino Unido ha caído más de un tercio en la última década, ya que la inversión se ha desplazado a países competidores que ofrecen energía más barata, permisos más rápidos e incentivos mayores.

Además, el sector está en peligro por las nuevas normas de origen (RoO) de la UE y los requisitos de contenido reciclado, que también expondrán pronto a los exportadores británicos a costosos aranceles, "a menos que se establezca una cadena de suministro nacional".

UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE GIGAFACTORÍAS

En este contexto, la comisión ha presentado una estrategia nacional para impulsar la industria automovilística que pasa por reconocer las gigafábricas de baterías "no solo como proyectos industriales discretos, sino como elementos de infraestructura nacional estratégica".

"La intervención del Gobierno en su desarrollo representa una inversión esencial en la resiliencia nacional, la seguridad energética, la protección de las exportaciones y el establecimiento de una posición competitiva en el mercado mundial de baterías", defiende.

Según explica, otros países están avanzando más rápidamente, con importantes incentivos, precios energéticos más bajos y regímenes de planificación simplificados que ya garantizan las inversiones. En comparación, el enfoque del Reino Unido sigue siendo fragmentado, con costes más elevados y una certeza política limitada, lo que reduce su atractivo para los inversores extranjeros.

Por lo tanto, la comisión señala que se requiere un enfoque "integral y coordinado", aplicado a través de un enfoque gubernamental global que abarque todos los departamentos, regiones y autoridades locales.

Asimismo, la atracción de inversiones debe ir acompañada de una oferta clara a los inversores que combine incentivos financieros con emplazamientos fácilmente desarrollables, precios energéticos competitivos y predecibles y una mano de obra cualificada.

"La aplicación de esta estrategia requerirá una mentalidad más intervencionista que la que ha adoptado tradicionalmente el Reino Unido, pasando de una postura pasiva a una activa en la negociación y la intermediación de inversiones", resume.

La comisión insta a atraer a un importante fabricante de automoción global (ya sea existente o nuevo en el Reino Unido) para fabricar vehículos eléctricos en el Reino Unido e impulsar la inversión en baterías, así como acelerar el desarrollo de la próxima gigafábrica británica para cerrar la brecha entre la oferta y la demanda.

"De no actuar, se aceleraría la erosión de la base automotriz del Reino Unido y se debilitaría la posición del país en los mercados de exportación globales. Por el contrario, una acción decisiva indicaría a los inversores globales que el Reino Unido se toma en serio la seguridad de la próxima ola de electrificación, posicionándolo no solo como fabricante, sino también como un centro de innovación a largo plazo para baterías avanzadas", concluye la comisión.