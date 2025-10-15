Renault abre los pedidos de la sexta generación del Clio, disponible desde 18.900 euros

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renault ha abierto los pedidos de la sexta generación del Clio, una edición que presenta una línea de diseño más deportiva una nueva motorización full hybrid E-Tech de 160 CV de potencia, y que estará disponible desde 18.900 euros en su versión de entrada.

En concreto, este precio es para su gama de entrada, la versión evolution, que cuenta con una motorización TCe de 3 cilindros y 1,2 litros de 115 CV. Más adelante se abrirán los pedidos de las versiones asociadas a la caja automática EDC de doble embrague.

La versión evolution destaca por una dotación tecnológica que incluye un regulador de velocidad adaptativo, un sistema avanzado de vigilancia de atención del conductor, freno de estacionamiento automático y pantalla central de 10,1'' con replicación de dispositivos móviles.

También es posible realizar pedidos del nuevo Clio equipado con la mecánica punta de lanza (la motorización de 160 CV) que ofrece tanto un gran agrado de conducción con su caja de cambios inteligente multimodo única, como prestaciones de primer nivel (8,3 s de 0 a 100 km/h, es decir, una ganancia de un segundo en comparación con la generación anterior) y una eficiencia maximizada.

El Clio full hybrid E-Tech 160 parte desde 23.269 euros asociado al nivel de acabado evolution o desde 109 euros al mes a través del crédito multiopción Preference, cuota que incluye 3 años de mantenimiento.

Por último, el Clio también se ofrecerá próximamente con un motor Eco-G (GLP) de 3 cilindros de 120 CV asociado a un cambio automático EDC, que ofrecerá una alternativa ecológica y económica con costos de uso particularmente bajos.