Renault aumentó su ventas de turismos un 30% y el Clio segundo modelo más vendido

Renault Clio, el segundo modelo de coche más vendido en España. - RENAULT

VALLADOLID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renault ha superado "ampliamente" el crecimiento del mercado en turismos al aumentar sus ventas un 30 por ciento, más del doble que el mercado, y conseguir una cuota del 7,3 por ciento, según los datos facilitados por la compañía del rombo.

Un rendimiento favorecido por el éxito de Renault Clio, que se ha convertido en el segundo modelo más vendido en España con un total de 26.633 unidades comercializadas, y también por el rendimiento de su gama E-Tech full hybrid, pues Renault es la segunda marca que más híbridos vende en España.

Según han asegurado desde Renault, esta tecnología "se beneficia de la experiencia de electrificación de más de 15 años" de la marca que permiten "una conducción eléctrica de hasta el 80 por ciento del tiempo en ciudad".

Esta "ventaja tecnológica" ha servido durante 2025 a impulsar la gama compuesta por siete vehículos (Clio, Captur, Symbioz, Arkana, Austral, Espace y Rafale).

Los modelos que la marca produce en España también han conseguido unos buenos resultados y ya representan el 55 por ciento de las ventas de Renault en el país. De esta forma, el conjunto formado por Captur y Symbioz, fabricados en Valladolid; y Austral, Espace y Rafale, fabricados en Palencia, consiguen una de cada dos ventas de la marca en España.

VEHÍCULOS LIGEROS.

Renault se posiciona como la tercera marca más vendida en el mercado de los vehículos comerciales ligeros, con una cuota del 12,2 por ciento, con los modelos como Trafic furgón, Trafic combi y Master furgón son los más vendidos de sus respectivas categorías.

Este resultado, según Renault, "viene respaldado por una gama completamente renovada" compuesta por Kangoo, Trafic y Nuevo Master, un modelo "que se ha convertido en el referente del mercado al ser el más eficiente de su categoría gracias a su nueva plataforma multienergía y su diseño 'Aerovan'".