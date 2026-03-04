El Renault Bridger Concept anticipa un SUV familiar global fabricado en India

Bridger Concept - RENAULT

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La marca Renault ha dado a conocer este miércoles su nuevo show car, bautizado como Bridger Concept, un nuevo SUV urbano de serie con proporciones rediseñadas para satisfacer mejor las necesidades del creciente número de familias que viven en las ciudades.

La presentación de este 'concept car' forma parte de la ofensiva internacional de Renault, que será completada por la firma el próximo 10 de marzo cuando el Grupo Renault presente su estrategia de negocio para los próximos años.

Por el momento, la compañía francesa ha adelantado que el Renault Bridger Concept ilustra "las ambiciones globales" de Renault con un diseño "audaz y poderoso". "Sus proporciones son sorprendentes, con una longitud de menos de 4 metros, pero sin comprometer la habitabilidad interior", ha destacado.

Su nombre, derivado de la palabra inglesa "bridge" que significa puente, conexión o vínculo, es, según la firma, "muy evocador y fácil de entender". El futuro modelo se diseñará en la India, un mercado clave para el desarrollo internacional de la marca Renault.

"Es un nombre poderoso con una fuerte presencia. Al igual que un puente, sugiere robustez y solidez. También augura las conexiones humanas que se pueden forjar a bordo del vehículo durante los viajes, en perfecta sintonía con la visión de la marca Renault de los coches llenos de vida", ha ilustrado responsable de denominaciones de la marca Renault, Sylvia Dos Santos.