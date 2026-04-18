Renault celebra 75 años en España con 19 millones de coches 'Made in Spain' y más de 30 modelos diferentes

Renault Group presume de más de 30 modelos y 19 millones de vehículos 'Made in Spain' - RENAULT

VALLADOLID, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las fábricas de Renault Group en España han producido más de 19 millones de vehículos a lo largo de los 75 años de su historia en España, un legado apoyado por un "papel capital" del vallisoletano Centro de I+D+i como motor de ingeniería, desarrollo y competitividad a nivel nacional e internacional dentro de Renault Group que está formado en la actualidad por más de 700 ingenieros.

Entre los modelos que ayudan a contar esta historia figuran denominaciones míticas como los Renault 4/4, Alpine, Gordini, R4, R5, R8, R12, R18, R19, Laguna, Twingo, Clio, Mégane o más recientemente con la producción actual de Captur, Symbioz, Austral, Espace o Rafale, todos ellos salidos de las factorías de Valladolid y Palencia.

Dentro de este abanico de modelos producidos por Renault Group en España, el podio de producción está liderado por grandes familias como son Renault Megane producido en la factoría de Palencia entre 1995 y 2024 con 5.100.000 unidades; Renault Clio fabricado en la factoría de Valladolid entre 1990 y 2013 con 2.839.000 unidades; Renault Captur, cuya producción en Valladolid arrancó en 2013 y que ya ha superado los 2,5 millones de unidades, sin olvidarnos de Renault 5 fabricado en Valladolid en Montaje 1 y Montaje 2, actual factoría de Valladolid, entre 1972 y 1991 con más de 1.460.000 unidades.

PARTICIPACIÓN EN RETRO VALLADOLID 2026

La compañía participa en Retro Valladolid 2026, una muestra dedicada al vehículo clásico y de colección que se celebra este sábado y domingo en la Feria de Valladolid.

Una exposición dedicada al 75 aniversario de la historia de Renault Group en la ciudad reúne más de 30 vehículos Renault producidos en las Factorías de Valladolid y Palencia, con iconos representativos de las distintas etapas productivas de la marca.

Además, también se expone una muestra fotográfica con 20 paneles que reflejarán la evolución industrial de la industria del motor y su impacto en el desarrollo económico y social de la región.

El director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group, José Martín Vega, ha asegurado que Valladolid, Palencia y Renault han evolucionado de "forma paralela y mantienen una relación muy arraigada".

"La gran mayoría de nuestros 7.500 empleados viven en Castilla y León, una tierra en la que hemos producido más de 19 millones de vehículos a lo largo de nuestra historia y por la que sentimos un profundo orgullo", ha expresado.

La exposición formada por más de 30 modelos permite conocer la evolución de sus modelos e instalaciones, desde sus orígenes más tradicionales hasta su transformación como "punta de lanza tecnológica a nivel mundial".

Además, como acto inaugural, una comitiva formada por once vehículos clásicos Renault 4/4 de la Asociación Amigos de Fasa Renault, ha rememorado la caravana formada por los primeros once vehículos producidos en España que arrancó desde la factoría de Valladolid para dirigirse hasta la Plaza Mayor de la capital donde ayer, en el 75 aniversario de la marca en la ciudad, les esperaban autoridades como el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el vicepresidente de la Diputación, Victor Alonso, y por parte de la compañía José Martín Vega, director del Polo Industrial Mediterráneo de Renault Group e Ignacio Rodríguez-Solano, director de Relaciones Institucionales Renault Group España.