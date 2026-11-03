Renault celebra sus 75 años en España con dos ediciones limitadas de Captur y Austral desde 19.900 euros - RENAULT/EP

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renault ha lanzado 750 unidades limitadas en España del Captur ECO-G de 120 CV y 500 del Austral full hybrid E-Tech de 200 CV, ambos fabricados en España y con un incentivo de 500 euros en carburante a través de Repsol.

Ambas series especiales, que parten del acabado evolution, incorporan un equipamiento adicional y estarán disponibles desde 19.900 y 29.460 euros, respectivamente. La apertura de pedidos comienza este 3 de noviembre y la comercialización estará limitada a 750 unidades del Captur y 500 del Austral, en una iniciativa con la que el fabricante quiere poner en valor su trayectoria industrial en nuestro país y el carácter 'Made in Spain' de dos de los pilares de su gama.

Las dos ediciones conmemorativas incluyen, además, un incentivo de 500 euros para repostar en las estaciones de servicio de Repsol, gracias a una alianza entre ambas compañías.

RENAULT CAPTUR ECO-G 120 CV: HASTA 1.400 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA

El primero de los protagonistas de esta celebración es el Renault Captur ECO-G 120 CV, fabricado en la factoría de Valladolid. Esta edición limitada, basada en el acabado evolution, estará disponible desde 19.900 euros y contará con una producción de 750 unidades.

Su principal argumento es la tecnología bifuel de gasolina y GLP (AutoGas), que le permite disponer de la etiqueta ECO de la DGT y ofrecer una alternativa orientada a reducir el coste de utilización. Según los datos facilitados por Renault, el modelo alcanza una autonomía de hasta 1.400 kilómetros, una cifra que permite plantear desplazamientos de larga distancia con menos paradas para repostar.

Con esta configuración, el Captur combina las ventajas de la movilidad bifuel con la versatilidad de un SUV urbano, especialmente pensado para quienes buscan contener el gasto de combustible sin renunciar a la libertad de movimiento.

RENAULT AUSTRAL FULL HYBRID E-TECH 200 CV: HASTA 1.100 KILÓMETROS

La segunda propuesta es el Renault Austral full hybrid E-Tech 200 CV, producido en la factoría de Palencia. Esta serie especial estará limitada a 500 unidades y tendrá un precio de partida de 29.460 euros.

Equipado con la tecnología híbrida autorrecargable full hybrid E-Tech, el Austral ofrece una autonomía de hasta 1.100 kilómetros, sin necesidad de conectarlo a un punto de recarga externo. Su sistema de propulsión combina eficiencia y prestaciones, con una experiencia de conducción suave y silenciosa.

Renault destaca que esta tecnología, desarrollada a partir de la experiencia acumulada por la marca en competición, permite adaptar el funcionamiento del sistema híbrido a las condiciones de circulación, con el objetivo de reducir los consumos y mantener un buen nivel de respuesta.

De esta manera, el Austral representa la apuesta del fabricante por una electrificación accesible para aquellos conductores que quieren beneficiarse de las ventajas de la tecnología híbrida sin modificar sus hábitos de uso.

EQUIPAMIENTO ADICIONAL Y UNA VENTAJA ECONÓMICA DE 2.000 EUROS

Más allá de sus respectivas motorizaciones, ambas ediciones limitadas comparten una configuración específica sobre el acabado evolution, con un equipamiento adicional que, según Renault, supone para el cliente una ventaja económica media de 2.000 euros.

Las unidades también incorporarán un pack de bienvenida con un detalle exclusivo de estas series conmemorativas, concebidas como homenaje a los 75 años de actividad de Renault en España.

El director general de Renault y Alpine España, Erdem Kizildere, ha señalado que estas ediciones son un reconocimiento a la trayectoria industrial de la compañía y, especialmente, a las personas que han contribuido a construirla durante estas siete décadas y media.

El directivo ha destacado asimismo que Captur y Austral representan el presente y el futuro de la marca, con vehículos electrificados, tecnológicos y desarrollados para responder a las necesidades de los clientes, llevando el sello 'Made in Spain' a los mercados internacionales.

REPSOL SE SUMA A LA CELEBRACIÓN CON 500 EUROS EN CARBURANTE

La celebración del aniversario cuenta también con la colaboración de Repsol, que ofrecerá a los compradores de estas ediciones limitadas un incentivo de 500 euros a través de Waylet, su aplicación de pago y fidelización.

La promoción presenta condiciones diferentes en función del modelo adquirido. Los clientes del Renault Captur podrán beneficiarse de descuentos de 20 euros por repostaje de AutoGas (GLP), con una compra mínima de 20 euros. En el caso del Renault Austral, el incentivo se aplicará a repostajes de gasolina 95, con descuentos de 20 euros por operación y una compra mínima de 40 euros.

La campaña estará disponible para los vehículos adquiridos entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026. Los compradores podrán solicitar la promoción hasta el 31 de marzo de 2027, mientras que el saldo concedido podrá utilizarse hasta el 30 de septiembre de 2028.