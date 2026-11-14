Renault Clio de sexta generación: dos motores ECO, hasta 160 CV y precios desde 20.300 euros

Archivo - Renault Clio - RENAULT - Archivo

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renault amplía la oferta de motorización de la sexta generación del Clio con dos motorizaciones con etiqueta ECO, una bifuel de gasolina y GLP de 120 CV y otra híbrida autorrecargable E-Tech de 160 CV, con un precio de partida anunciado de 20.300 euros y la posibilidad de circular en modo eléctrico hasta el 80% del tiempo en ciudad en el caso de la variante híbrida.

La sexta generación del utilitario francés apuesta así por dos tecnologías dirigidas a perfiles de conductores diferentes, desde quienes buscan reducir el gasto en combustible mediante el GLP hasta quienes prefieren las ventajas de la electrificación sin tener que enchufar el vehículo. La gama se completa con tres niveles de acabado, Evolution, Techno y Esprit Alpine.

"Con más de 16 millones de unidades vendidas en todo el mundo desde su lanzamiento, el Clio continúa siendo uno de los modelos de referencia de Renault en el segmento B, donde combina un formato compacto para los desplazamientos urbanos con una oferta pensada también para viajar", ha destacado Renault.

GLP PARA QUIENES HACEN MUCHOS KILÓMETROS

La versión Eco-G combina un motor de gasolina con un sistema de alimentación por Gas Licuado del Petróleo (GLP), una alternativa que permite reducir el coste del combustible y mantener la flexibilidad de uso gracias a sus dos depósitos. Esta configuración amplía la autonomía total del vehículo y permite alternar entre ambos combustibles en función de las necesidades del conductor.

Renault dirige especialmente esta motorización a quienes recorren más de 15.000 kilómetros al año, profesionales que utilizan el coche a diario y familias que buscan controlar el presupuesto destinado a sus desplazamientos. A ello se suma la etiqueta ECO de la DGT, que ofrece ventajas de movilidad en distintas ciudades españolas.

El Clio Evolution Eco-G 120 EDC está disponible desde 20.374 euros, mientras que el acabado Esprit Alpine con esta motorización parte de 25.303 euros.

Para quienes priorizan la eficiencia en los desplazamientos urbanos, Renault propone el Clio full hybrid E-Tech de 160 CV. Su sistema combina un motor de combustión con motores eléctricos y una caja de cambios multimodo, gestionando automáticamente el funcionamiento de ambos sistemas para optimizar el consumo.

Una de sus principales características es que puede circular hasta el 80% del tiempo en modo eléctrico en ciudad, según los datos facilitados por el fabricante. Además, homologa consumos desde aproximadamente 4,2 litros cada 100 kilómetros.

Al tratarse de un híbrido autorrecargable, no necesita conectarse a un punto de carga, ya que recupera energía durante las frenadas y deceleraciones. La tecnología permite reducir el consumo y las emisiones en los recorridos urbanos, al tiempo que la intervención de los motores eléctricos contribuye a mejorar la suavidad de marcha y la respuesta en las aceleraciones.

Esta versión está especialmente indicada para conductores que combinan trayectos urbanos e interurbanos y quieren acceder a la etiqueta ECO sin modificar sus hábitos de conducción. Entre sus sistemas de asistencia destaca el control de crucero adaptativo.

El Renault Clio evolution full hybrid E-Tech parte de 23.304 euros, mientras que el acabado esprit Alpine se sitúa en torno a los 28.000 euros.

EVOLUTION, TECHNO Y ESPRIT ALPINE: TRES NIVELES DE EQUIPAMIENTO

La oferta del Clio se articula en torno a tres acabados. El Evolution concentra los elementos principales para el uso diario, con sistemas de asistencia a la conducción, conectividad y equipamiento de seguridad.

El Techno añade soluciones orientadas a mejorar la experiencia a bordo, con mayor conectividad, instrumentación digital ampliada y elementos adicionales de confort. Por encima se sitúa el Esprit Alpine, que incorpora detalles específicos de diseño inspirados en la firma deportiva Alpine y un equipamiento de orientación más dinámica.

Con esta configuración, Renault plantea una gama que combina dos tecnologías con etiqueta ECO y diferentes niveles de equipamiento, con el objetivo de adaptarse tanto a quienes priorizan el ahorro en combustible como a los conductores que buscan las ventajas de un sistema híbrido sin necesidad de recarga externa.