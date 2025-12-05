Renault configura la unidad 100.000 del R5 E-Tech en la planta de Douai (Francia) en solamente 15 meses

Renault alcanza la unidad 100.000 del R5 E-Tech en la planta de Douai en solamente 15 meses - RENAULT

MADRID 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La marca Renault ha producido 100.000 unidades en la planta Ampere ElectriCity de Douai (Francia) del Renault 5 E-Tech eléctrico, que se lanzó comercialmente en octubre de 2024.

La unidad número 100.000 del 'culo gordo', como popularmente se conoce en España a este modelo, ha sido una versión 'Techno' con batería de 52 kWh (la combinación de acabado y batería más común) de este eléctrico.

"Apenas un año después de su lanzamiento, la producción del Renault 5 E-Tech eléctrico número 100.000 en Douai (Francia) es fruto del compromiso de nuestros equipos y de la confianza de nuestros clientes. La planta Ampere de Douai ha experimentado una importante transformación hacia la producción de vehículos 100% eléctricos, impulsada por la pasión y la experiencia de sus empleados", ha mostrado el director de la fábrica de Douai, Pierre-Emmanuel Andrieux.

Desde su lanzamiento, Renault 5 E-Tech eléctrico ha cosechado un éxito notable y lidera el segmento B de vehículos eléctricos en Europa y ocupa el segundo puesto en el mercado europeo de particulares, sin distinción de segmentos.

Por otro lado, en Francia, es incluso líder del mercado eléctrico en su conjunto desde principios de año. Además, el R5 es el cuarto modelo más popular en el mercado eléctrico español.

ACTUALIZACIONES PARA 2026

El próximo año 2026, Renault completará su gama de este modelo con tres motorizaciones, dos capacidades de batería y cinco niveles de acabado desde 24.990 euros, sin incluir incentivos gubernamentales.

Desde enero, Renault 5 E-Tech eléctrico incorporará la función One Pedal en las versiones 'Techno' y superiores. Se trata de un cuarto nivel de frenado regenerativo que permite detener completamente el vehículo al levantar el pie del acelerador sin tener que pisar el freno.

El equipamiento también se enriquecerá con un nuevo sistema de vigilancia avanzada del conductor. Este sistema utiliza una cámara interior ubicada en el montante izquierdo del parabrisas para detectar la fatiga y las distracciones.

900 VEHÍCULOS SE PRODUCEN AL DÍA EN DOUAI (FRANCIA)

La planta Ampere ElectriCity de Douai produce nada menos que seis modelos eléctricos en una sola línea de producción: Renault 5, Renault Megane y Renault Scenic E-Tech eléctrico, Alpine A290, Nissan Micra y Mitsubishi Eclipse Cross.

Aproximadamente, según los datos de la compañía, unos 900 vehículos, dos tercios de los cuales son Renault 5 E-Tech eléctrico, salen de la línea ya configurados cada día.