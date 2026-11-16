Imagen de archivo de la planta de Renault en Valladolid - RENAULT

VALLADOLID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renault eliminará el turno de noche en la planta de producción de Valladolid desde el miércoles 23 de diciembre y trasladará a 100 trabajadores desde la fábrica de Villamuriel de Cerrato (Palencia) durante lo que queda de año, según ha avanzado este lunes el sindicato UGT.

Estas dos decisiones han sido comunicadas este lunes, 16 de noviembre, por la Dirección de la empresa en una junta de portavoces del Comité Intercentros en la que ha informado de la actividad de las factorías del Polo Iberia.

En el caso concreto de la planta de Renault en Valladolid donde se fabrican los modelos de la marca Renault Captur y Symbioz, la empresa ha informado de que eliminará el turno de noche a partir del 23 de diciembre. En estos momentos la cadena trabaja a dos turnos y medio.

El sindicato ha lamentado la decisión de la empresa que ve "fruto de la incertidumbre" que está atravesando el sector y ha reconocido que repercute directamente en el empleo y en las condiciones laborales.

UGT ha solicitado a la Dirección de la empresa que los trabajadores con contratos eventuales lleguen a la finalización del contrato y sean prioritarios en futuras contrataciones y ha insistido en que tenga en cuenta las peticiones por conciliación que puedan solicitar los empleados a raíz de incorporarse a los turnos diurnos.

Por su parte, en la planta de Villamuriel de Cerrato continúa abierta la Opción de Traslado Voluntaria (OTV) y la empresa va a trasladar a cien empleados durante lo que resta de año, ha precisado UGT. Villamuriel de Cerrato trabaja a un único turno desde junio en la cadena de la que salen los "cien por cien made in Spain" Austral, Espace y Rafale.