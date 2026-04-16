Renault Group lanza el plan futuREady India y sitúa al país como mercado clave hasta 2030 - RENAULT

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renault Group, agrupado por sus marcas Alpine, Dacia y la matriz del rombo, ha presentado este jueves futuREady India, el despliegue local de su nuevo plan estratégico con el que pretende acelerar su crecimiento tanto en el mercado indio como a nivel global.

La compañía ha subrayado que, con esta iniciativa, aspira a situar a India entre los tres principales mercados mundiales de la marca de aquí a 2030, en el marco del mayor ciclo de renovación de producto de su historia en el país asiático.

En concreto, el grupo automovilístico prevé ampliar su gama hasta siete modelos multienergía antes de que finalice la década, todos ellos diseñados específicamente para el mercado indio.

"India está llamada a convertirse no solo en un mercado de crecimiento, sino también en un centro de excelencia y un polo de exportación", ha afirmado el consejero delegado de Renault Group, François Provost, quien ha destacado que el país representa más de un tercio del potencial de crecimiento en los mercados donde ya está presente la marca.

Por su parte, el consejero delegado de Renault India, Stéphane Deblaise, ha adelantado que la compañía ofrecerá en el país una gama completa que abarcará desde vehículos compactos hasta SUV de gran tamaño, con distintas motorizaciones electrificadas, incluyendo híbridos y modelos 100% eléctricos.

UNA DE LAS MAYORES OFENSIVAS EN LA HISTORIA RECIENTE DEL GRUPO FRANCÉS

El conglomerado francés contempla una ofensiva de producto para los próximos cinco años con el lanzamiento de 36 nuevos modelos --12 de ellos en Europa--, de los cuales 16 serán totalmente eléctricos, mientras que el resto incorporará distintas tecnologías adaptadas a las necesidades de cada mercado.

Aparte de los siete modelos exclusivos de la India, la firma gala incorporará otros siete modelos en mercados como Corea del Sur o América Latina gracias a su colaboración con el grupo Geely.

El objetivo del grupo es superar los dos millones de vehículos vendidos al año en 2030, con aproximadamente la mitad de esas ventas procedentes de fuera de Europa. Igualmente, aspira a conseguir que el 100% de sus ventas para 2030 sean de vehículos electrificados en Europa para aumentar su presencia en el mercado y convertirse en referencia frente a las marcas chinas en el continente.

MÁS POSICIONAMIENTO EN LA INDIA

Igualmente, Renault pretende consolidarse como uno de los principales actores del mercado indio, con una estrategia centrada en vehículos con diseño atractivo, tecnología avanzada y opciones de electrificación.

La compañía añadirá cuatro nuevos modelos a su gama actual hasta alcanzar un total de siete en 2030, entre los que figura el Renault Duster, presentado el pasado mes de enero, así como el prototipo Bridger Concept, que anticipa un futuro SUV compacto del segmento B con versión eléctrica.

Estos vehículos se desarrollarán sobre dos plataformas multienergía, adaptadas para ofrecer motorizaciones de combustión, híbridas o eléctricas en función de la demanda del mercado.

Asimismo, el grupo reforzará su relación con los clientes en India a través de la iniciativa 'Renault Forever', que incluirá, entre otras medidas, una garantía de siete años y una mejora de la experiencia de usuario.

INDIA COMO HUB TECNOLÓGICO Y DE EXPORTACIÓN

Dentro de este plan, Renault Group también pretende consolidar a India como un pilar clave de su cadena de valor global, transformándolo en un centro de excelencia tecnológica y un hub de exportación.

El grupo cuenta en la ciudad de Chennai con uno de sus mayores centros de ingeniería, que integra a unos 6.000 especialistas en áreas como arquitectura de vehículos, software o simulación, y que asumirá un papel reforzado en el desarrollo de proyectos tanto locales como internacionales. En total, el grupo Renault cuenta con 15.000 empleados en India.

En el plano industrial, la compañía ha pasado a ser propietaria al 100% de su planta de fabricación en Chennai, lo que le permitirá aumentar la localización de la producción, optimizar la cadena de suministro y reforzar la integración de proveedores.

En este contexto, Renault Group se ha fijado como objetivo alcanzar los 2.000 millones de euros en exportaciones anuales de vehículos, I+D y componentes para el año 2030.