Renault introduce novedades tecnológicas en sus modelos 'palentinos' Austral, Espace y Rafale

MADRID 3 Mar.

Renault ha lanzado actualización de sus modelos de alta gama: Austral, Espace y Rafale, que se fabrican en la factoría de Palencia (España), formando parte de la gama híbrida de Renault y reforzando el papel de España como polo clave en la producción de vehículos electrificados del grupo.

Tras un crecimiento sostenido en los segmentos C y D con estos tres modelos --que en 2025 registraron un aumento del 7,9 % en ventas, con 444.000 unidades vendidas a nivel global y unas 72.000 en España-- Renault propone novedades en estos tres modelos, ya disponibles para pedido en España, abarcando desde mejoras en tecnología, confort y seguridad.

Los tres vehículos comparten la apuesta por motorizaciones híbridas full hybrid E-Tech de 200 CV que, además de eficiencia, ofrecen equilibrio entre prestaciones y consumos. Según la marca, con depósito lleno pueden alcanzar hasta 1.100 km de autonomía total, con consumos situados entre los más bajos de su categoría (4,7 l/100 km para Austral y 4,8 l/100 km para Espace y Rafale).

Como buque insignia, Rafale también mantiene su versión de alto rendimiento 'hyper hybrid' E-Tech 4x4 de 300 CV, con batería de 22 kWh que permite circular en modo totalmente eléctrico en el día a día. Y para completar las motorizaciones, Austral también incluye la alternativa mild hybrid 150 con caja automática, que ofrece grandes prestaciones con consumos muy ajustados.

TECNOLOGÍA Y CONFORT A BORDO

La actualización 2026 incorpora múltiples mejoras tecnológicas diseñadas para elevar el confort y la seguridad como la introducción de un cargador inalámbrico de última generación (Qi2) compatible con dispositivos actuales y antiguos. Además, los tres modelos incorporan el operador virtual 'Airnity' que permite internet seguro integrado directamente en el sistema de infoentretenimiento del coche.

Igualmente, Austral, Espace y Rafale integran como novedad el sistente de inteligencia artificial Google Gemini, el sistema de vigilancia a la atención del conductor y el modo de conducción 'Smart', que adapta automáticamente la gestión entre distintos modos (Eco, Comfort, Sport) según el estilo de conducción.

Por último, Austral y Espace completan la gama con un nuevo color de carrocería, el "Azul Antracita Satinado". En Rafale, el interior está disponible (en opción) con una nueva y elegante tapicería negra en tejido recubierto granulado (TEP).