Renault lanza su nuevo Trafic E-Tech, su primera furgoneta eléctrica y que estará disponible en 2026. - RENAULT

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La marca francesa Renault ha lanzado la versión de serie de su primer vehículo comercial 100% eléctrico con la nueva edición de Renault Trafic E-Tech, la cual estará disponible para finales de 2026 en la red de concesionarios de la marca.

El nuevo furgón ofrece en carrocería L1 un volumen de carga de 5,1 m3 para una longitud de 4,87 m y una anchura de 1,92 m (idéntica en los 3 vehículos que componen la gama), mientras que la L2 cuenta con 5,8 m3 para una longitud de 5,27 m conseguida con una distancia entre ejes 40 cm más larga. Estas dimensiones se han logrado reduciendo la altura total a 1,90 m, para garantizar el acceso a todos los parkings subterráneos.

Este modelo contará con un motor eléctrico de nueva generación y diseñado en Europa que permitirá una entrega de 150 kW (204 CV) de potencia eléctrica. Con ello, tendrá una capacidad de remolque de 2 toneladas y una carga útil de 1,25 toneladas (actualmente en proceso de homologación).

HASTA 450 KILÓMETROS DE AUTONOMÍA PARA UNA FURGONETA ELÉCTRICA

El nuevo furgón Trafic se presentará con dos soluciones de batería: autonomía urbana o gran autonomía. Todas las celdas y las propias baterías serán de construcción europea, concretamente en la sede de la compañía en Sandouville (Francia).

Para profesionales que necesiten recorrer largos kilómetros, la batería de gran autonomía utiliza la química NMC (níquel-manganeso-cobalto) y ofrecerá autonomía máxima de alrededor de 450 km en ciclo combinado WLTP (pendiente de homologación).

Mientras, la batería de autonomía urbana adopta la química LFP (litio-ferrofosfato) libre de metales como el cobalto o el níquel, lo que permite presentar una oferta de autonomía de alrededor de 350 km en ciclo WLTP (también pendiente de homologación).

En cuanto a los tiempos de recarga, la firma gala anticipa que en un punto de recarga rápida en corriente continua, la capacidad de la batería pasará del 15% al 80% en unos 20 minutos, recuperando así 260 km de autonomía adicional.

Renault Trafic Furgón E-Tech eléctrico ofrecerá funcionalidades de Vehicle-to-Load (V2L) y Vehicle-to-Grid (V2G). Esto incluye la posibilidad de cargar dispositivos externos (V2L, del vehículo hacia un dispositivo eléctrico) con una toma en la cabina, en la zona de carga o mediante un adaptador para enchufarlo a la toma de carga para conectar dispositivos (por ejemplo, herramientas, ordenadores).

De igual forma, contará con la nueva generación de los sistemas multimedia de Renault 'openR'. n una pantalla de 12 pulgadas y optimizado para vehículos comerciales ligeros. Este sistema, equipado con la pantalla más grande de la gama Renault de vehículos comerciales, ofrece una navegación especialmente diseñada para estos, teniendo en cuenta sus dimensiones y su carga. También contará con Google integrado.

Trafic se producirá en Francia, en la fábrica Renault Group de Sandouville, junto a la línea de montaje del actual Trafic térmico que continuará su trayectoria comercial.