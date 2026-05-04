Renault lanza el Renault 4 Roland Garros E-Tech eléctrico, un prototipo que se presentará en el torneo - RENAULT

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

Renault ha presentado el nuevo Renault 4 Roland-Garros E-Tech eléctrico, un prototipo que hará su debut mundial durante la próxima edición del torneo de tenis Roland-Garros 2026, donde la marca francesa participa por quinto año consecutivo como socio 'premium'.

La marca ha indicado que este 'show-car' anticipa la futura versión de producción del Renault 4 E-Tech eléctrico Roland-Garros, cuyo lanzamiento está previsto para otoño de 2026.

El vehículo, que se exhibirá en el stand de la compañía en el estadio parisino entre el 18 de mayo y el 7 de junio, destaca por un diseño "sport-chic" que rinde homenaje al universo del tenis, combinando elementos tecnológicos con referencias estéticas al torneo.

Entre sus características más destacadas figura su carrocería en color blanco glaciar con detalles en negro y terracota, así como llantas específicas de 18 pulgadas y diversos elementos personalizados inspirados en Roland-Garros. El modelo incorpora además un techo corredizo eléctrico de lona, denominado "plein sud", que permite una mayor entrada de luz en el habitáculo.

En el interior, el prototipo apuesta por materiales sostenibles, con tapicerías fabricadas con tejido 100% reciclado y detalles que evocan el equipamiento deportivo, como el selector de marchas inspirado en el grip de una raqueta de tenis.

PRESENCIA DE LA GAMA ELÉCTRICA EN EL TORNEO

Además del nuevo prototipo, Renault exhibirá otros modelos electrificados durante el torneo, como el Twingo E-Tech eléctrico y la edición especial Renault 5 E-Tech eléctrico Roland-Garros, reforzando su apuesta por la movilidad sostenible en el entorno del evento.

El fabricante también desempeñará su papel como proveedor oficial de transporte, poniendo a disposición una flota de 188 vehículos, en su mayoría electrificados, incluyendo modelos como Scenic E-Tech eléctrico, Rafale hyper hybrid E-Tech 4x4, el Renault Twingo E-Tech y la serie especial del Renault 5 E-Tech Roland Garros.

Asimismo, la compañía continuará probando soluciones de movilidad innovadoras mediante dos lanzaderas autónomas 100% eléctricas, que conectarán distintas zonas del recinto para facilitar el desplazamiento de los asistentes