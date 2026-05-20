Renault, Peugeot y VW, las marcas más vendidas en el mercado eléctrico de ocasión, según Clicars

Archivo - Imagen del Renault ZOE. - RENAULT - Archivo

MADRID 20 May. (EUROPA PRESS) -

Renault, Peugeot, Volkswagen, Citroën y Tesla son las cinco marcas más vendidas en el mercado de vehículos 110% eléctricos y de ocasión en lo que va de año en España, según el ranking elaborado por Clicars.

Nissan, Volvo, Dacia, Opel y BYD completan el 'top 10' de marcas más reclamadas por los clientes españoles que buscan un coche en el mercado del vehículo de ocasión, lo que refleja una clara preferencia por las marcas europeas, que ocupan siete de los diez primeros puestos.

Por modelos, los más vendidos son también cuatro coches europeos, a los que se suma uno de Tesla. En concreto, se trata del Renault ZOE, el Tesla Model 3, el Peugeot 2008, el Volkswagen ID.4 y el Citroën C4. A continuación figuran el Nissan Leaf, el Dacia Spring, el Tesla Model Y, el Volvo XC4 y el Mini Mini.

El coche eléctrico de ocasión más demandado por los españoles es un vehículo de carrocería SUV (45%) o compacto (45%), con una antigüedad media de 4 años y un ticket medio de 21.000 euros.

"El vehículo de ocasión está desempeñando un papel crucial para democratizar el acceso a la electrificación de muchas economías familiares en España. Esta tendencia coincide con un momento crítico en el que los españoles se enfrentan a la escalada del precio del combustible y acuden al mercado de ocasión buscando precios asequibles", ha señalado el consejero delegado de Clicars, Alejandro García Mella.