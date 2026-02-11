Renault presentará mañana su propuesta para el nuevo convenio colectivo

Archivo - Fábrica de Renault en Valladolid. - RENAULT - Archivo

VALLADOLID, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Renault presentará mañana jueves, 12 de febrero, sus propuestas para el nuevo convenio colectivo y responderá además a la plataforma conjunta con 56 medidas que plantearon los sindicatos en la reunión del pasado 22 de enero cuando la empresa ya mostró su "preocupación" por las peticiones realizadas por los representantes de los trabajadores.

En una primera valoración de las propuestas conjuntas presentadas por UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF, la Dirección de Renault consideró que están "demasiado alejadas" de las necesidades que hay en la actualidad para las fábricas de Renault España, si bien se comprometió a analizarlas y a presentar su propia plataforma en la reunión de mañana, la tercera de la Comisión Negociadora del convenio colectivo.

Las 56 medidas de la plataforma conjunta de los sindicatos incluyen, entre otras exigencias, la adjudicación efectiva de productos que garanticen la continuidad de la actividad de las factorías en Renault-España, el centro de I+D+i y la sede de Madrid y la realización de inversiones en las plantas, explicó UGT.

Los sindicatos han planteado además un convenio colectivo con tres años de vigencia --desde 1 de enero de 2026 hasta 31 de diciembre de 2028-- con subida salarial del IPC más 3% por cada año de vigencia.

También piden que se garantice que al menos dos turnos sean de personal con contrato indefinido y que el vivero de estas contrataciones sean empleados que ya hayan trabajado en Renault con prioridad a la antigüedad, con un mínimo de 150 transformaciones en indefinidos al año.

Salida para mayores mediante la jubilación parcial por medio del contrato relevo manufacturero, que permite que el trabajador acceda con 61 años en vez de 63 años, o buscar otras alternativas para el rejuvenecimiento de la plantilla si no hubiese contrato relevo son otras de las propuestas trasladadas por los sindicatos, que piden la reducción de una jornada laboral en cada año de vigencia del acuerdo, "sin perjuicio de que, por normativa legal durante la vigencia de este, se apruebe otra de obligado cumplimiento más beneficiosa".

La plataforma incluye también sábados no laborables en periodo vacacional, jornada intensiva de verano de 07.00 a 15.00 horas de carácter voluntario para el centro de trabajo de Madrid y aumento de las pausas de 10 a 15 segundos, junto a otras medidas para mejorar pluses y días de antigüedad y abordar aspectos relacionados con la movilidad interna, la desconexión digital y el empleo.

Por su parte, el delegado general CCOO en Renault-España, Sergio García, explicó que el interés de la plataforma es defender los intereses y derechos de todos los trabajadores, mejorar las condiciones laborales y garantizar la continuidad de todos los centros de trabajo de la compañía.

"Nos hemos centrado en la recuperación salarial, la disminución de la jornada anual, el mantenimiento del empleo y la adjudicación de nuevos productos que garanticen el futuro de todos los centros de trabajo", precisó.

Finalmente, el sindicado CSIF lamentó la falta de propuestas y de contenido por parte de la Dirección de Renault en la reunión del pasado 22 de enero y reprochó que afirmase entonces que la posición está muy alejada de un posible acuerdo de futuro sin presentar entonces "sus cartas", que tachó de "falta de respeto a la plantilla".