Renault prevé un mayor crecimiento en España si continúa apostando por modelos híbridos y eléctricos

Archivo - El nuevo Renault Twingo E-Tech que se comercializará a partir de 2026. - RENAULT - Archivo

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renault calcula que puede lograr un mayor crecimiento en el mercado español, donde tiene una cuota del 7,1% y en el que se está experimentado un notable incremento respecto a otros parques automovilísticos en Europa, si continúa apostando por impulsar su producción de vehículos híbridos y eléctricos.

Así lo ha trasladado el vicepresidente sénior global de Ventas y director de Operaciones de Renault, Iván Segal, que ha señalado que la electrificación del parque automovilístico es el futuro, aunque todavía prevé que los vehículos de combustión contribuyan al crecimiento del mercado durante los próximos dos o tres años.

Para lograr este crecimiento, Renault se va a enfocar en el desarrollo de las plataformas multienergía, con alianzas en mercados donde hay mayor competitividad, como el reciente acuerdo en Brasil con la firma china Geely.

Asimismo, la competitividad es otro de los grandes retos de la firma para seguir impulsando su crecimiento, para lo que está poniendo en el mercado vehículos como el Renault Twingo, con un precio asequible para el bolsillo del cliente y que va a acelerar la demanda de vehículos pequeños, que son los que "impulsan al sector", según ha apuntado el responsable comercial de la firma francesa.

"Tenemos una oportunidad dentro de este segmento con pocos competidores. Es un desafío claro, pero nuestra forma de desarrollar rápido, con un coste más bajo, nos permite dar pasos donde el cliente final va a ver la diferencia", ha asegurado.

Para Segal, el mercado de los vehículos pequeños es el que más va a crecer en los últimos años y el que va a permitir que, a nivel europeo, se recuperen las cifras de 2019, apoyado en un abaratamiento de la oferta de vehículos eléctricos en este segmento.

En esta línea, ha asegurado que, del actual 60% que representan sus ventas de vehículos híbridos y eléctricos, ese porcentaje podría ser del 100% "de aquí a poco", pudiendo responder a la necesidad de los clientes, que cada vez se atreven más con estas energías alternativas.

Finalmente, el directivo francés también ha apuntado a la "enorme" oportunidad que se ha abierto en los últimos tiempos con el impulso del mercado de ocasión, que va a seguir creciendo mucho próximamente.