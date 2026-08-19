Renault Rafale: El SUV coupé premium fabricado en España desde 40.000 euros y con hasta 300 CV de potencia

Renault Rafale - RENAULT

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renault ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento hacia segmentos premium o de mayor valor añadido con el Renault Rafale, un modelo del segmento SUV y coupé que combina diseño distintivo, tecnología conectada y sistemas de electrificación avanzados por un precio de partida de 40.000 euros.

Fabricado en España, el Rafale representa la visión más sofisticada de la firma francesa. "Su combinación de estilo, confort, conectividad y prestaciones lo sitúa como uno de los vehículos más exclusivos de la gama Renault", resalta la marca.

El perfil de Renault Rafale destaca por una carrocería SUV coupé de líneas fluidas y proporciones equilibradas. Su diseño apuesta por una imagen dinámica, reforzada por una marcada caída del techo, superficies musculosas y soluciones aerodinámicas cuidadosamente trabajadas.

El frontal incorpora el lenguaje de diseño más reciente de Renault, con una firma luminosa reconocible al instante y una parrilla tridimensional que aporta una fuerte personalidad visual. Las llantas de gran diámetro y los detalles específicos de cada acabado contribuyen a reforzar su presencia sobre el asfalto.

Las variantes Esprit Alpine incorporan elementos inspirados en la marca deportiva francesa, tanto en el exterior como en el interior. Los detalles específicos de acabado, los materiales exclusivos y una atmósfera más deportiva aportan un plus de distinción.

Por encima de esta versión se sitúa Atelier Alpine, que suma una configuración de chasis específica y tecnologías orientadas a maximizar la precisión de conducción y el confort dinámico.

De su lado, el interior del Renault Rafale ha sido diseñado para ofrecer una experiencia digital intuitiva y moderna. El sistema OpenR integra instrumentación digital y una gran pantalla multimedia conectada que incorpora servicios Google nativos.

Gracias a esta tecnología, los usuarios pueden acceder de forma sencilla a navegación conectada, aplicaciones compatibles y funciones avanzadas de asistencia a bordo.

Además, Renault pone a disposición de los clientes una oferta de accesorios diseñada para ampliar la funcionalidad del vehículo y personalizar su imagen. Entre las opciones disponibles destacan distintas soluciones para organización interior, accesorios para remolque o equipamiento destinado a actividades deportivas y de ocio.

MOTORIZACIONES ELECTRIFICADAS DE HASTA 300 CV

Dentro de la oferta electrificada que ofrece este modelo se incluye la versión E-Tech full hybrid de 200 CV, desarrollada para ofrecer un equilibrio entre eficiencia, confort y prestaciones. Gracias a la gestión inteligente de la propulsión híbrida, permite optimizar el consumo en trayectos urbanos e interurbanos sin necesidad de recarga externa.

De su lado, para quienes buscan mayores sensaciones al volante, Renault propone la versión hyper hybrid E-Tech 4x4 de 300 CV. Esta variante incorpora tracción integral, una batería de 22 kWh y una puesta a punto específica desarrollada con la experiencia de Alpine.

Además de ofrecer un alto nivel de rendimiento, añade tecnologías como la dirección a las cuatro ruedas y, en la versión Atelier Alpine, una suspensión activa predictiva capaz de adaptar constantemente la respuesta del vehículo a las condiciones de la carretera.